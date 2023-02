Volvió uno de los acosadores y asesinos seriales más reconocidos de los últimos años. You estrenó la primera parte de su cuarta temporada en Netflix, describiendo la aventura europea de su protagonista, Joe Goldberg (Penn Badgley). Aunque está lejos de California, sigue atravesado por los mismos impulsos y el pasado, cada tanto, se impone ante él como una montaña que no puede superar.

La primera parte de la cuarta temporada de You resuena con las anteriores. Sin ofrecer un valor diferencial en relación con ellas, cumple con su objetivo: contar cómo Joe Goldberg intenta recomponer su vida, mientras se aleja de su antiguo hogar. ¿El detalle? Reconocer que distanciarse de aquella versión no significa dejar de serla. A duras penas, el protagonista solo alcanza a gestionarla.

Durante los primeros cinco episodios de esta cuarta temporada de You, la figura de Joe Goldberg se ve contrastada por la Kate (Charlotte Ritchie). En esta serie el personaje masculino vive a través del femenino. Uno y otro se retroalimentan a partir de sus miedos, debilidades e intereses. Ese es uno de los ejes de esta franquicia. Aunque el recurso parece desgastado, no será descartado dentro del concepto de la producción.

You y el juego mental

Las acciones de esta serie se producen en dos registros. El explícito, los hechos concretos, y el oculto, la mente de Joe Goldberg. A través de sus conversaciones internas, el personaje se muestra al espectador como no puede revelarse ante el resto de personajes, incluyendo aquellos con los que se relaciona de forma sentimental.

Ese recurso, expuesto desde la primera temporada, sigue vigente en esta parte de la cuarta. Goldberg vive a través de sus reflexiones y pensamientos que se hacen puente con quien mira, generando complicidad. La contraparte de este juego mental propuesto por la serie es que puede resultar en obviedades: con el paso del tiempo, no es muy complejo imaginar cómo reaccionará el protagonista.

El suspenso psicológico que plantea You se ha ido agrietando con el paso del tiempo. La pérdida de esa tensión es relevante porque es uno de sus puntos fuertes de la historia. En la anterior entrega se hizo evidente y esta parte de la cuarta no parece resolverlo. Quizá sea uno de los cuestionamientos más evidentes que se pueden hacer a Greg Berlanti y Sera Gamble, los responsables de la producción.

¿Cuál es el resultado de esa pérdida de tensión? You entretiene, las referencias out of contex de Joe Goldberg funcionan como chistes satíricos hacia factores ajenos a la serie. Pero sin resultar tan llamativa. Puede que por esto se haya hecho un leve reenfoque en relación con el rol del protagonista.

Una de las constantes durante la primera parte de la cuarta temporada de You es que Joe Goldberg, quien en Londres utiliza la identidad de Jonathan Moore, se siente vigilado por Kate. Un seguimiento sutil. Él sabe que ella desconfía, que mira con sospechas sus pasos, y decide actuar para cambiar esa situación. Mientras tanto, otra amenaza emerge detrás de él.

Primera parte de la cuarta temporada:

cuando el cazador es presa

Una de las constantes durante la primera parte de la cuarta temporada de You es que Joe Goldberg, quien en Londres utiliza la identidad de Jonathan Moore, se siente vigilado por Kate. Un seguimiento sutil. Él sabe que ella desconfía, que mira con sospechas sus pasos, y decide actuar para cambiar esa situación. Mientras tanto, otra amenaza emerge detrás de él.

A diferencia de las temporadas previas en las que Goldberg parecía en control de la situación, haciendo de cazador, en esta ocasión su rol es distinto. You sigue contando la búsqueda amorosa de un acosador, de un personaje frágil que encuentra, en el lado femenino, una manera de llenar esos vacíos. Sin embargo, al darle un leve giro de tuerca, exponiéndolo ante la mirada de otro con el que no sostiene un vínculo sentimental, se plantea una posible redención: el malo, edulcorado por un romanticismo tóxico, tiene la oportunidad de transformarse en una suerte de antihéroe.

Esto no se descubre sino hasta el quinto episodio, el último de esta entrega. No es algo menor, ya que implicaría que Joe Goldbergerg dejara de ser el de You para evocar a Dexter Morgan. Esa hipótesis podrá comprobarse o no durante la segunda parte de esta cuarta temporada. Mientras tanto, la primera se encuentra disponible en Netflix desde este 9 de febrero.

