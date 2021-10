Al finalizar la tercera temporada, Netflix dejó claro que habría una cuarta temporada de You. Ya no solo por el final, sino también por una confirmación explícita. Joe Goldberg, interpretado por Penn Badgley, seguirá en su particular búsqueda amorosa mientras se salta todo tipo de normas éticas y morales. Sin embargo, y más allá del éxito que va sumando la más reciente temporada, es válida la siguiente pregunta: ¿hacia dónde apunta You?

Esta clase de relatos, enfocados en esencia en el hacer de un solo personaje, en ocasiones corren el riesgo de sobrecargar la trama en él. Al no contar con otras historias mediante las cuales acompañar la principal o haber reducido estas a un plano menor es posible que el espectador no encuentre mayor atractivo con el paso de las temporadas. Hasta la tercera temporada, y veremos qué pasa en la cuarta temporada, You esquivó esto alterando la meta de su protagonista.

¿Lo anterior puede ser suficiente para merecer una cuarta temporada o se está alargando en demasía la historia? Desde el punto de vista de Netflix, You lo merece. Aunque esa decisión también habilita la otra parte de la pregunta: ¿acaso no están rizando el rizo? Como todo, aquí hay una serie de matices. Más que conclusiones definitivas, compartimos algunas ideas para sumar al debate entorno a la serie.

'You' y su cuarta temporada: ¿qué se sabe?

Está confirmada y, visto lo visto en el último episodio de la tercera temporada, París será una de las locaciones claves. Como parte de su viaje, Joe llegó hasta allá sospechando que puede encontrar a Marienne, interpretada por Tati Gabrielle. Esa será la base narrativa sobre la que girará la cuarta temporada, con una serie de aspectos a tener en cuenta. Aquí repasamos algunos.

¿Dónde está Marienne?

¿Sabe que Joe, en teoría, fue asesinado por Love?

¿Qué hará Marienne con la información que Love compartió con ella sobre Joe?

¿Joe volverá a encontrar otra obsesión en París?

¿Aparecerá algún detective que aún rastree al acosador?

En este punto, conviene tener en cuenta que entre las novelas escritas por Caroline Kepnes y las adaptaciones de Netflix hay alguna distancia. Entonces, la productora seguro se permite alguna licencia más. Más allá de estos aspectos, de las dudas que están sobre la mesa, hay otro debate posible sobre la pertinencia y la riqueza del relato a estas alturas.

¿Es una buena idea?

Desde un punto de vista de views, y teniendo en cuenta cómo ha sido la recepción de la tercera temporada, es probable que sea un éxito. El argumento del ciberacoso, la crítica al supuesto amor romántico y a la dependencia emocional seguirán teniendo un cúmulo importante de espectadores y, algo más importante, un contexto social atento a ese tipo de discusiones, con la agenda de género y el machismo de por medio.

Sin embargo, en lo anterior también late el camino propio de su protagonista. You se basa en la historia de una sola persona. A diferencia de historias como Juego de Tronos (HBO, 2010-2016), el relato ofreció múltiples personajes sobre los cuales apoyarse para enriquecer la trama. En el caso de You, varios de esos personajes entran y salen del relato a prisa o sin vida. Eso no está bien ni mal. Aunque sí condiciona el desarrollo del relato, que es la meta de Netflix a través de la cuarta temporada.

Entonces, sin tantas opciones en cuanto a personajes y con el quehacer del protagonista tratado a través de tres temporadas, la duda es la siguiente: ¿qué vuelta de tuerca se puede ofrecer? La historia podría profundizar más en la especie de regeneración de Joe, quien luego de tener a su hijo se enfoca en ser el mejor padre posible, aunque luego comprendiese que esa meta le resultaba esquiva por la influencia de Love.

¿El relato puede ofrecer otra capa de esa transformación?

Quizá.

Ya no se trataría de Joe intentando encontrar un “amor” sino queriendo contradecir su forma de vida, sus hábitos y aspiraciones. Así que como a Dexter Morgan le enseñaron a encarrilar a su “pasajero oscuro”, You podría ofrecer su propia versión de esto. Sin embargo, se corre el riesgo de forzar la narrativa o de transformarla en algo muy distinto. De nuevo, ¿eso es bueno o malo? No se trata tanto de irse a una u otra conclusión sino de cuán argumentada y cómo esté lograda esa transformación.

Algo está claro: la rutina de Joe se está desgastando. No es casualidad que durante la tercera temporada fuera necesario incorporar a alguien más con una (o varias) patologías como las del protagonista. Esa tensión entre Love y él ya no está. ¿Puede Marienne servir de vehículo para lograr una transformación definitiva?



Visto lo visto, ella comparte un origen próximo a Joe. Aunque aún no hay fecha de estreno, si más adelante Netflix confirma o descarta que sea la última temporada de You, puede que se tengan más ideas al respecto. Mientras tanto, si se da el reencuentro (algo que parece obvio y, a la vez, deberá ser bien justificado), la cuarta temporada de You podría tener algún sentido y no ser sólo un puñado de episodios para exprimir la producción y generar miles de nuevos views.