En el quinto episodio de The Last of Us, transmitido por HBO y HBO Max, se nos presentó a un nuevo enemigo. El icónico Hinchado (o Bloater) conforma el último estado que atraviesan todos los tipos de infectados en este universo ficticio. Mucho más peligroso que el temido chasqueador que nos presentaba la serie en episodios anteriores, y del cual también pudimos ver su proceso de creación.

¿Cómo se logró un traje tan completo? Según una entrevista del medio Variety al maquillador de The Last of Us, se tuvo que construir un molde del cuerpo completo del actor, y posteriormente usarlo para crear las prótesis. Por supuesto, los moldes fueron hechos en varias partes: piernas, brazos, cabeza y el tren superior del cuerpo. Después, el equipo completo colaboró para meter al actor dentro.

Teníamos una cremallera en la espalda y alrededor de la cintura que podíamos unir. Tenía todos estos pliegues colgantes de hongos que ocultaban cremalleras y broches. Barrie Gower para Variety

Según describe Barrie Gower, creador del traje, tenían planes de que fuese muy suave, viscoso y húmedo. Para ello, se cubrió en una solución gelatinosa. El enemigo de The Last of Us también tenía «pequeñas espinas y pelos puntiagudos perforados en su cuerpo, como pequeños crecimientos excavando».

Todo esto fue recubierto en brillo, para darle más dimensión y contraste a las formas que habían creado. Constantemente se recubría el traje en esta sustancia viscosa para que se viese más y más grotesco.

Barrie Gower y Adam Basil, el talento detrás del Hinchado de The Last of Us

Barrie Gower, uno de los maquilladores más experimentados, ha sido el encargado de diseñar el terrorífico disfraz de Hinchado (o Bloater) para The Last of Us. Acumula cuatro premios Emmy, y tiene un amplio portafolio bajo el brazo.

Ha sido el encargado de, también, dar forma a Vecna, villano de Stranger Things, a los caminantes blancos de Juego de Tronos, a Vereena en la segunda temporada de The Witcher y muchos personajes más en otras obras.

The Bloater was played by Adam Basil, a 6’6” U.K. stuntman who worked on “Game of Thrones”

Por su parte, Adam Basil fue el encargado de dar vida al Hinchado en la serie de The Last of Us. El actor, quien se desempeña como doble de riesgo y mide 1,98 metros, tuvo que usar el traje de más de 40 kg y ser recubierto múltiples veces en líquido viscoso.

The Last of Us ha apostado por recrear sus enemigos a través del noble arte de las prótesis y el maquillaje. En un medio donde cada vez es más común que estos elementos sean fabricados completamente a través de ordenadores –CGI–, se agradece que se hayan tomado el tiempo de dar un aspecto mucho más realista a los elementos que componen su obra.

Si todavía no lo has visto, Resistir y sobrevivir es el nombre del último episodio de la serie de acción real basada en The Last of Us. Además de este Hinchado, también se nos presentan importantes personajes que llegan para enredarse en la historia de Ellie y Joel. Ha sido tanto su éxito que apunta a convertirse en la serie estandarte de HBO y HBO Max.

