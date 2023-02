Ni siquiera los Grammy, la entrega de premios más importante del mundo musical, pudieron hacer sombra a The Last of Us. Aunque se esperaba que el estreno del cuarto episodio tuviera una caída en audiencia debido a la emisión de la mencionada gala —coincidieron en el mismo horario—, al final ocurrió todo lo contrario. El debut de este capítulo, de hecho, fue disfrutado por más personas que el del anterior.

De acuerdo a los datos proporcionados por HBO, el estreno de «Por favor, toma mi mano» aumentó su audiencia en un 17% respecto al episodio anterior. En total, durante sus primeras 24 horas de disponibilidad, fue visto por 7,5 millones de espectadores.

Que cada estreno tenga más éxito que el previo significa una cosa. La serie está haciendo tanto ruido que cada vez más personas se interesan por verla. Cuando están al corriente, esperan con ganas el debut del siguiente capítulo.

Podrías pensar que este fenómeno se repite con cada producción televisiva de gran popularidad, pero no es así. Lo que distingue a The Last of Us de otros éxitos es que el crecimiento de audiencia entre cada estreno es bastante grande. Prácticamente, está sumando un millón de nuevos espectadores cada fin de semana.

Según Variety, el crecimiento —en audiencia— es incluso más rápido que el de La Casa del Dragón, que es la serie estandarte de HBO. Sí, el spin-off de Juego de Tronos acumuló 10 millones de espectadores en el estreno de su primer episodio —frente a los 4,7 millones de The Last of Us—. No obstante, ese número comenzó a disminuir en los próximos capítulos.

A pesar de tener cifras sorprendentes, en HBO saben que competir contra el Super Bowl el próximo domingo es una misión imposible. Es bien sabido que es uno de los mayores eventos deportivos del año y nadie quiere cruzarse en su camino, ni siquiera Joel y Ellie. Por tal motivo, adelantaron el estreno del episodio 5 para el viernes.

The Last of Us pone la mira en su segunda temporada

Todavía es muy pronto para decirlo, pero es probable que, de continuar con este ritmo, se convierta en la serie más importante de la compañía cuando llegue su segunda temporada. En ese momento, la producción ya debería tener una gran audiencia establecida, y con ansias de conocer cómo adaptan el segundo juego.

Recordemos que The Last of Us solo necesitó de tres episodios para convencer a HBO de que tienen otro fenómeno de la televisión en sus manos. Por lo tanto, la renovaron para una segunda temporada. Eso sí, los showrunners Craig Mazin y Neil Druckmann consideran que, debido a la duración y complejidad de The Last of Us Parte 2, requieren más de una temporada para adaptarla correctamente.

«Es un gran animal para desmontar, ¿sabes? Es una historia mucho más grande y complicada. Creo que es una historia preciosa. Entonces Neil [Druckmann] y yo lo estamos analizando, porque es más de una temporada.» Craig Mazin.

