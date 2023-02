Habrá una secuela de Soy leyenda. Aquella película protagonizada por Will Smith, estrenada en 2007, revivirá parte de su relato. Se trata de una idea que estuvo sobre la mesa de la actual Warner Bros. Discovery durante varios años, hasta llegar a este momento en el que parece que el proyecto tomará forma.

Las bases que se están instalando para la secuela de Soy leyenda tienen relación con el protagonista de la primera, Will Smith, y con la principal figura de la saga Creed, Michael B. Jordan. Dentro del cine de acción, ambos son dos de los rostros más reconocidos. Aunque en el caso de Smith su figura no solo se limita a ese registro, ya que también cuenta con varios proyectos dramáticos.

Pero, en tiempo reciente, han sido las producciones de acción algunas de las producciones más destacadas de ambos artistas. Sus caminos se cruzarán, si todo se desarrolla de buena manera dentro de Warner Bros. Discovery, en la secuela de Soy leyenda. Sobre este nuevo film ya hay detalles.

La secuela de Soy leyenda

Las novedades en relación con esta iniciativa de Warner Bros. Discovery fueron conseguidas por Deadline; a través de una entrevista con Akiva Goldsman, escritor y productor, quien regresa a la compañía para hacerse cargo de algunas propuestas. Dentro de ellas se encuentra la secuela de Soy leyenda.

En las declaraciones dadas a Deadline, Akiva Goldsman dijo: “Estamos comenzando con dos proyectos que son divertidos y muy Warner”. Uno de ellos es la secuela de Soy Leyenda, sobre la que explicó lo siguiente:

“Comenzará unas décadas más tarde que la primera. Estoy obsesionado con The Last of Us, donde vemos el mundo justo después del apocalipsis, pero también luego de un lapso de 20 a 30 años. Ves cómo la tierra reclama el mundo, y hay algo hermoso en la pregunta: a medida que el hombre deja de ser el inquilino principal, ¿qué sucede? Eso será especialmente visual en Nueva York. No sé si subirán al Empire State Building, pero las posibilidades son infinitas”, Akiva Goldsman, a Deadline.

Para la secuela de Soy leyenda, Akiva Goldsman detalló que volverán sobre las bases de la novela de Richard Matheson, publicada en 1954. El productor dijo:

“Nos remontamos al libro original de Matheson y al final alternativo en lugar del publicado en la película. Matheson estaba hablando de que el tiempo del hombre en el planeta como especie dominante había llegado a su fin. Eso es algo realmente interesante que vamos a explorar. Habrá un poco más de fidelidad al texto original”, Akiva Goldsman, a Deadline.

De acuerdo con la información recopilada por Deadline, no está claro cuál será el rol de Michael B. Jordan dentro de la producción. Pero sí está confirmado como parte del elenco.

El antecedente

Luego de su estreno en 2007, Soy leyenda recaudó casi 600 millones de dólares en taquilla. Este éxito fue el que propició la idea de una posible secuela. Sin embargo, el proyecto se quedó estancado hasta este momento. Junto con la renovación del Universo Extendido de DC, Warner Bros. Discovery trabaja sobre otras franquicias.

Son tiempos extraños dentro de la empresa, que desde el año pasado iniciase una reestructuración. Puede que parte de la estrategia sea volver sobre producciones icónicas, en tiempo reciente, para relanzarlas con secuelas. Al menos eso es lo que sugiere el plan que se está anunciado en relación con la secuela de Soy leyenda.

Hasta el momento, no hay una fecha de estreno estimada. La primera película fue dirigida por Francis Lawrence. La secuela, de momento, no tiene un director definido. Con base en las palabras de Akiva Goldsman, se intuye que tendrá un tono similar al presentado en The Last of Us, una serie de HBO que se está posicionando como la mejor adaptación de un videojuego.

