Patrick Spence, CEO de Sonos, no parece temer a Amazon y Google. Al menos, en cuanto al segmento del audio. El máximo responsable de la compañía ha afirmado en la habitual llamada a inversores tras presentar los últimos resultados trimestrales, que ninguna de ambas grandes tecnológicas está haciendo “nada interesante” en esta área. Espera, por tanto, que su empresa consiga cada vez más cuota el mercado global de audio, valorado en 96.000 millones de dólares.

Spence destaca que durante el último trimestre, que ha sido “el apogeo de la temporada de electrónica de consumo y audio”, no ha visto una dura competencia. “Los grandes jugadores de tecnología, simplemente no los hemos visto activos y no los hemos visto… ya sabes, haciendo nada interesante”, afirma. Precisamente, ni Amazon ni Google, dos de las compañías más importantes en cuanto a dispositivos de audio inteligente —Amazon, por sus Echo, y Google, por sus equipos Nest—, han anunciado un nuevo producto de hardware durante los últimos tres meses.

El CEO de Sonos tampoco tiene en cuenta a Apple y su nuevo HomePod. Principalmente, porque es un producto anunciado durante el mes de enero y, por tanto, no corresponde al periodo trimestral que coincide con la temporada navideña. Pero también porque, insinúa, no cree que sea un dispositivo interesante. “Nunca queremos tener demasiada confianza en estas cosas, pero ya sabes, incluso viendo lo que ha surgido recientemente por parte de Apple, no podría estar más emocionado o confiado sobre la hoja de ruta del producto que tenemos y nuestra capacidad de tomar más y más de esos 96.000 millones de dólares [los cuales corresponden al mercado global de audio]”, ha dicho.

El CEO de Sonos confirma nuevas categorías de producto

Render del Sonos Era 300 filtrado por The Verge.

Patrick Spence también ha revelado la intención de Sonos de anunciar nuevas categorías de producto, y ha confirmado que una de ellas llegará a lo largo de este mismo año. “Creo que hay otros que probablemente se estén cuestionando sus inversiones en este ámbito, y nosotros estamos invirtiendo en cuatro nuevas categorías. Vamos a subir el listón en nuestras categorías existentes. Tenemos mucho que hacer”, ha destacado.

Todo apunta a que esa nueva categoría de producto que llegará durante los próximos meses corresponderá a los Sonos Era 300 y Era 100, dos equipos de audio filtrados previamente y que llegarán con un diseño completamente renovado y funciones mucho más avanzadas que el resto de dispositivos de la compañía, incluyendo compatibilidad con audio espacial y Dolby Atmos. Sonos, sin embargo, también tiene previsto anunciar unos auriculares de diadema que heredarían algunas de las prestaciones estrella de los altavoces de la marca.

También en Hipertextual: