A Sonos no se le da muy lo de mantener sus próximas novedades en secreto y la más reciente filtración es prueba de ello. The Verge ha obtenido imágenes, características y precio de los Sonos Era 100 y Era 300, la nueva familia de altavoces que todavía no es presentada de manera oficial. En el pasado, de hecho, ya te habíamos adelantado algunos detalles sobre los mismos.

Vamos en orden. El Sonos Era 100 se perfila para ser uno de los productos más importantes para la marca en los siguientes años. ¿Por qué? Según el citado medio, terminará reemplazando al Sonos One, uno de sus altavoces más populares. De hecho, tú mismo podrás apreciar que su diseño es un tanto similar.

El Sonos Era 300, de momento, se mantendrá como la opción más premium de la familia. Está llamado a ser un competidor directo del HomePod, al altavoz de Apple recientemente renovado.

Sonos Era 100

De acuerdo a las características filtradas, los Sonos Era 100 y Era 300 compartirán un buen número de características de conectividad. El apartado de sonido será, entonces, lo que los mantendrá distanciados.

Por ejemplo, ambos altavoces tendrán soporte para la reproducción de audio a través delBluetooth 5.0. También presumen compatibilidad con WiFi 6 y AirPlay 2, así como un sistema de micrófonos integrados que le permitirán adaptar el ecualizador automáticamente en función del entorno.

Sonos considera que los usuarios deben tener la libertad de elegir entre la transmisión de audio inalámbrica y la cableada. Los Sonos Era 100 y Era 300, a diferencia de sus principales rivales en el mercado, disponen de una entrada USB-C para conectarlo a otros dispositivos. Si prefieres hacer conexión por medio de un cable Ethernet, la compañía venderá un adaptador por separado.

Sonos Era 300

Ahora bien, la gran sorpresa está en la oferta de asistentes inteligentes. Debido a que Sonos está enfrentando una batalla legal con Google por una supuesta infracción de patentes, esta vez no habría soporte para Google Assistant. En consecuencia, los Sonos Era 100 y Era 300 quedarían limitados a Alexa.

Pasando al tema del sonido, es aquí donde el Sonos Era 300 toma distancia de su hermano menor. Este modelo dispone de compatibilidad con Audio Espacial y Dolby Atmos. Por lo tanto, se convertirá en la opción ideal para conectarlo al televisor y emparejarlo con otros productos de la marca, como las barras de sonido Sonos Arc o Sonos Beam.

Sonos Era 300

El Sonos Era 300 fue diseñado, específicamente, para desplegar un sonido envolvente de alta calidad. Dispone de 6 bocinas internas que apuntan hacia adelante, izquierda, derecha y arriba. Es por esta razón que tiene un look bastante peculiar. Alejado de otros fabricantes, pero también de las demás propuestas de la propia Sonos.

Gracias a la compatibilidad con el audio espacial, el Sonos Era 300 podrá sacar provecho a Amazon Music Unlimited. Otro servicio que ofrece la misma tecnología es Apple Music, no obstante, todavía no hay indicios de que Sonos haya cerrado un acuerdo con los de Cupertino. Es probable que Apple decida limitar su gran librería de música con audio espacial al HomePod, pero nada está escrito aún.

Respecto a los precios, no esperes opciones baratas. El Sonos Era 100 llegaría al mercado por $250 dólares, mientras que el Era 300 costaría $450 dólares. Si todo marcha conforme a lo planeado, la empresa anunciará los dos altavoces en las próximas semanas. Estarían disponibles para su compra a finales de marzo.

También en Hipertextual: