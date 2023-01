Apple finalmente ha decidido darle una nueva oportunidad al HomePod. Su altavoz inteligente de mayor tamaño —comúnmente conocido como HomePod "grande" u "original" para diferenciarlo del HomePod Mini— ahora cuenta con una versión renovada y con algunas novedades interesantes. Los de Cupertino lo han bautizado simplemente como HomePod de segunda generación.

La decisión de relanzar el HomePod no deja de ser llamativa. El dispositivo fue discontinuado en marzo de 2021 debido a sus bajas ventas, algo propiciado por su elevado precio. No olvidemos que, en principio, costaba 349 dólares, aunque posteriormente Apple lo rebajó a $300. Pero ni siquiera así logró captar la atención del público.

La llegada del nuevo HomePod se da de un modo bastante peculiar. Los de Cupertino han optado por mantener buena parte de la fórmula ya conocida con este dispositivo, especialmente en materia de diseño. Aunque en cuanto a hardware, también hay cosas importantes para comentar.

Por ejemplo, que utiliza el chip S7, y no el S8 como se rumoreaba. En los últimos tiempos había crecido la especulación de que incorporaría el mismo procesador de los Apple Watch de última generación, pero finalmente no es así. Mientras que en la parte superior presenta una superficie táctil retroiluminada que aparenta ser ligeramente más grande que en el modelo de 2018.

Lo que parece no haber cambiado en este HomePod de segunda generación es que la calidad de audio promete seguir siendo de primer nivel. Apple asegura que ha combinado el chip S7 con software especialmente desarrollado para ofrecer "audio computacional más avanzado". Habrá que ver si eso se traduce en alguna mejora perceptible al compararlo con su predecesor. Además, continúa brindando soporte para Audio Espacial, tanto al utilizar un único HomePod, como al tener dos emparejados.

Apple le da una nueva oportunidad al HomePod

El HomePod de segunda generación sigue la estética ya conocida de su predecesor. En este caso, se encuentra disponible en dos colores: blanco y medianoche. Este último ha sido desarrollado con un tejido de malla 100% reciclado, de acuerdo con los de Cupertino. En tanto que en su interior presenta, además del chip S7, un woofer de alta excursión, un micrófono de ecualización de bajos integrado y cinco tweeters.

A esto se le deben sumar distintos sensores pensados para una mejor integración con el ambiente en el que se encuentra ubicado. Tanto para la reproducción de audio, como para estar "atento" a lo que sucede en su entorno. Así las cosas, el HomePod puede adaptar el sonido en tiempo real al detectar si el audio refleja en superficies cercanas, lo que le permite saber si está ubicado en un espacio libre o contra una pared.

Una de las novedades más importantes del HomePod de segunda generación es que ahora incluye un termómetro y un sensor de humedad. Estos se encargan de monitorear la habitación en la que se encuentra el dispositivo y permiten crear tareas automatizadas para que, por ejemplo, un ventilador se encienda sin intervención humana si la temperatura se eleva a un determinado nivel.

Por otra parte, el altavoz inteligente de Apple es capaz de escuchar e identificar los sonidos de las alarmas de detectores de humo o monóxido de carbono. Así, puede enviar una alerta inmediata al iPhone del usuario para notificar de un posible incidente en la casa. Sin embargo, esto último se añadirá al dispositivo en una futura actualización de software.

Soporte para Matter y mayor énfasis en el hogar conectado

La segunda generación del HomePod llega con soporte para Matter, el estándar que Amazon, Google, Apple y otras compañías han creado para el hogar conectado. Esto quiere decir que el altavoz inteligente se puede conectar y controlar a todos los dispositivos que soporten dicha tecnología. Esto significa que, por ejemplo, los usuarios pueden usar el aparato como un hub para gestionar todos los aparatos smart distribuidos por la casa; tales como cerraduras, termostatos, persianas, luces, enchufes, etc.

Pero por supuesto que el nuevo HomePod también presume de su integración sin complicaciones con el resto de los dispositivos del ecosistema Apple. Así, ofrece soporte para Siri, para la red Find My (que permite localizar dispositivos perdidos desde el altavoz, por ejemplo), para la reproducción de audio en múltiples habitaciones a través de AirPlay, etc. Y no olvidemos el soporte para eARC con el Apple TV 4K.

Un punto importante para remarcar es que la función de emparejamiento estéreo (o stereo pair), no es retrocompatible. Esto significa que si tienes un HomePod de primera generación y quieres emparejarlo con uno de segunda generación para dividir los canales de audio, no podrás hacerlo. Estarás obligado a contar con dos unidades del mismo modelo.

Precio y disponibilidad

Entre tantos rumores sobre el HomePod de segunda generación, se dijo que sería considerablemente más barato que la versión original. Es que el precio fue el principal problema que afrontó el primer modelo del altavoz inteligente para su comercialización. Los usuarios coincidían que ofrecía un audio excelente, pero creían que pagar 349 dólares era demasiado.

En esta nueva versión, Apple ha optado por lanzarlo en Estados Unidos a 299 dólares. Pero si estás en España no te emociones demasiado, puesto que allí se consigue por 349 euros. De acuerdo con los de Cupertino, el dispositivo también se puede reservar desde hoy en Australia, Canadá, China, Japón, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y otros 11 países. Las entregas comenzarán el viernes 3 de febrero.