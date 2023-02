Recientemente se ha empezado a difundir en redes sociales un vídeo viral en el que se ve a una chica congelar huevos en una cubitera. La pregunta es inevitable: ¿es una locura o una genialidad?

Lo cierto es que, si se pudiera, tal cual lo hace ella, sería interesante. Si tienes excedentes de huevos, los guardas en el congelador y directamente puedes echarlos a la sartén. Como los famosos trucos en los que se guardan aceites con especias o incluso mezclas para hacer chocolate a la taza. Todo vale.

Pero en este caso, al congelar huevos crudos estamos manipulando un alimento bastante más delicado. No hay más que ver el caso reciente del famoso establecimiento madrileño que tuvo que cerrar temporalmente por un brote de salmonelosis a causa de tortillas mal cocinadas. No es algo para tomarse a la ligera. Pero lo cierto es que, siempre que se haga bien, tampoco es tan descabellado. Spoiler: en el vídeo no lo hacen bien.

Cuida la seguridad alimentaria

Lo primero que llama la atención del vídeo es que la chica no tiene ningún cuidado a la hora de manipular los huevos crudos. No debemos olvidar que es un alimento delicado, que se debe manejar con sumo cuidado para evitar difundir microorganismos patógenos, como la Salmonella.

Ella derrama parte del huevo sobre la encimera, lo recoge con la mano y lo vuelve a meter dentro de la cubitera. Tenemos la esperanza de que fuera de cámara se lave las manos antes de coger las especias, pero no las tenemos todas con nosotros.

Finalmente, deja la cubitera abierta, en la que previamente se había derramado parte del contenido, directamente en el congelador. Así, está en contacto con lo que parecen compresas y tampones, aunque quizás sean cajas reutilizadas. En ese caso, estaría en contacto con otros alimentos y se puede producir contaminación cruzada. Del mismo modo que si no limpia adecuadamente la encimera después de congelar los huevos.

Vale, ¿pero se pueden congelar huevos como en el vídeo viral?

Ya hemos visto que la seguridad alimentaria brilla por su ausencia en este vídeo viral. Pero lo cierto es que, si se pudiera congelar los huevos, sería bastante útil. Y lo cierto es que sí es posible, aunque hay que tener varias precauciones.

Para empezar, no se deben congelar con la cáscara. No solo porque esta contiene buena parte de los patógenos antes mencionados. También porque, como cuenta a Hipertextual la experta en seguridad alimentaria Gemma del Caño, “el huevo reventará”. Tampoco se debe congelar cocido “o la textura será terrible”.

La solución, por lo tanto, es congelar los huevos batidos. Esto puede hacerse de dos formas, según del Caño. Con el huevo completo o con la clara por un lado y la yema por otro. Así, se pueden aprovechar para diferentes recetas, por ejemplo. Debe hacerse en bolsas limpias y cerradas, para evitar contaminación cruzada.

Esto hace esta chica para que no se le pongan malos los huevos en la nevera y poderlos comer cuando quiera.👇🤔😟😇 pic.twitter.com/uwcwmyZKH1 — 𝗔𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮 🇪🇸 (@anadeaustria_) February 19, 2023

Sí que afecta a la textura

Hay que tener en cuenta que, aunque sea posible congelar huevos como en este vídeo viral, el resultado no será el mismo que con los huevos frescos.

De hecho, según explican en Healthline en un artículo revisado por la doctora Natalie Butler, la textura se ve afectada especialmente en las yemas, que se vuelven mucho más gelatinosas. Por lo tanto, la respuesta es que sí, se pueden congelar los huevos, pero no como en el vídeo viral si no queremos jugárnosla a una intoxicación alimentaria. Además, en otro orden de cosas, este debería ser un recurso extremo si tenemos excedente de este alimento, pues la versión fresca siempre será mejor. Dicho esto, solo nos queda saber si realmente reutiliza las cajas o hay algún propósito oculto en eso de congelar las compresas.

