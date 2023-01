Con solo dos episodios, The Last of Us de HBO y HBO Max ya nos ha metido de lleno en su mundo. La serie, además de destacar por su fidelidad al juego, también dejó clara sus intenciones de ahondar en la historia que ya conocíamos, incluyendo la historia de la madre de Ellie en el futuro. Ahora, si ya no podíamos con la espera de ver lo que está por venir, Jeffrey Pierce, quien da vida a Tommy en el videojuego, asegura que el tercer episodio de la serie nos quitará el aliento.

«He echado un vistazo al episodio 3. Va a dejarte sin aliento», comenta Pierce en su cuenta oficial de Twitter. Además, adjunta un GIF de aplausos extraído de la popular película Ciudadano Kane. Se espera que Jeffrey Pierce haga su aparición en la serie en este tercer episodio de The Last of Us en HBO y HBO Max, aunque no interpretará al hermano de Joel como lo hizo ya en el juego. En esta ocasión, dará vida a otro personaje creado exclusivamente para la serie.

Según Pierce, su personaje “desvelará cosas que lo enlazan al juego”. Una descripción muy vaga como para imaginar algo concreto, así que no nos queda más opción que esperar al estreno del tercer episodio de The Last of Us en HBO y HBO Max. Eso sí, promete tanta o más tensión que la vista en su segundo episodio.

The Last of Us de HBO y HBO Max busca su propio camino, y estamos aquí para verlo

Hasta ahora, The Last of Us se ha convertido en la adaptación de un videojuego a la pequeña pantalla en alcanzar una popularidad tan positiva. Desde críticos especializados, hasta espectadores, todos han quedado maravillados por la forma en la que el título de Naughty Dog ha sido trasladado al medio. Después de todo, los casos de adaptaciones anteriores no han visto demasiados buenos frutos.

Joel, Tess y Ellie en The Last of Us para HBO y HBO Max

Gran parte de esta magia está en la fidelidad que sigue el guion con respecto al juego original. Sin embargo, la prueba de fuego será cuando la serie marque las intenciones de su propio camino y termine de incluir a sus personajes propios. Será entonces cuando veamos si puede sostenerse sobre su propio pie. No obstante, con la mano de Craig Mazin (Chernobyl) y el creador de los juegos, Neil Druckmann, el éxito parece estar asegurado.

El próximo episodio de The Last of Us se estrena en HBO y HBO Max este domingo 29 de enero, a las 20:00 horas en México, y a las 3:00 horas en España peninsular. Un episodio que seguro estará lleno de todos los terribles tipos de infectados y momentos de tensión que este universo postapocalíptico tiene preparado para nosotros. Si no puedes con la expectativa, prueba a verte estas cinco películas sobre el fin del mundo para hacer más corta la espera.