La serie de The Last of Us inició su camino con el pie derecho. Previo al estreno, los avances ya dejaban entrever una adaptación fiel al videojuego de PlayStation, y esa apuesta ha sido fundamental para atraer la atención de millones de personas. Una vez que las críticas de la prensa —incluida la nuestra— comenzaron a surgir, fue evidente que estábamos ante una serie bastante prometedora. ¿Es la mejor adaptación de un juego que se ha hecho jamás? Pues los números la respaldan.

Al momento de escribir esta publicación, la serie de The Last of Us tiene un índice de recomendación del 99% en Rotten Tomates, la plataforma que recopila las críticas de la prensa. Ahora bien, si nos remitimos a la calificación de la audiencia, que muchos consideran es la cifra que realmente importa, actualmente está en un 96%. Por ahora, es la adaptación de un videojuego mejor calificada de la historia.

En la época actual, suele ser común que la opinión de la prensa no coincida con la del público. En el caso de The Last of Us, sin embargo, se ha presentado una situación totalmente contraria. La crítica especializada y la audiencia en general coinciden en que puede marcar un antes y un después en la historia de las adaptaciones de videojuegos.

Ojo, la prensa ya pudo ver todos los episodios. De hecho, ese 99% califica la temporada completa, no solo el primer capítulo. Veremos, entonces, si el índice del público se mantiene alto con el pasar de las semanas.

The Last of Us demuestra que sí es posible adaptar un videojuego sin perderse en el camino

Los videojuegos han intentado incursionar, una y otra vez, en el mundo del cine y la televisión. No obstante, son pocos los que pueden presumir un éxito. Una buena parte de esas adaptaciones palidecen de un problema común: poco o nada heredan de la obra original. Lo anterior provoca que una importante parte de su audiencia objetivo, aquella que disfrutó el juego, tome distancia de la producción.

Si bien es cierto que las series y películas son un mercado completamente diferente al de los videojuegos, y por ello es necesario realizar ciertos cambios para adaptarlo a una audiencia distinta, muchas compañías alteran exageradamente el material de origen. Al final, tienes una producción que rompe la identidad del juego.

Con The Last of Us, sin embargo, sus responsables tuvieron un objetivo muy claro desde un principio: la serie debe ser lo más fiel posible al videojuego de Naughty Dog.

The Last of Us es el estreno del año y solo puedes verla en HBO Max Disfruta de The Last of Us y ahórrate un 35% en HBO Max

También es cierto que existen un par de factores que han facilitado la adaptación. Primero, que The Last of Us es un story driven game. ¿Qué significa? Básicamente, que su historia es el punto central. De hecho, el título se apoya en un buen número de escenas cinemáticas para enriquecer la experiencia narrativa.

Adicionalmente, no se puede obviar que, detrás de la adaptación, también están involucrados los responsables del juego. Neil Druckmann, director creativo de The Last of Us y The Last of Us Part 2, es productor ejecutivo de la serie. Por su parte, PlayStation Productions, la productora cinematográfica de Sony Interactive Entertainment, igualmente trabajó de cerca.

Con esas dos incorporaciones, la serie tuvo la supervisión de aquellos que crearon el juego. Sí, el primer episodio tiene algunas escenas y sucesos que se desarrollaron ligeramente diferente en el título de 2013, pero nada que rompa con el argumento original.