La adaptación de The Last of Us a la pequeña pantalla no se conforma con copiar lo que ya conocíamos del juego. Además, busca su propia identidad ahondando en historias que Naughty Dog no tuvo oportunidad de contar en ninguna de sus iteraciones. Por esto, la serie nos presentará a Anna, la madre de Ellie, quien era protagonista de un DLC cancelado de la compañía.

Tras el lanzamiento de The Last of Us, Naughty Dog estudió la posibilidad de profundizar en la historia de Ellie como ya lo había hecho con el DLC Left Behind. En esta ocasión, se centrarían en la historia de Anna, su madre. Se pensó hacer un corto animado para contarla, pero al final no resultó. Después, Neil Druckmann pensó en llevarlo a DLC, aunque esto tampoco dio frutos. Así lo confirmó al medio Variety.

Tras contarle la historia de Anna a Craig Mazin, cocreador de la serie, este se notó claramente emocionado con la posibilidad de hacerla realidad en la adaptación televisiva. Así, aunque los jugadores no pudimos explorar la historia de Anna en el videojuego de The Last of Us, podremos darle un vistazo en la adaptación. «Queremos darle vida de la manera más bonita y poética, con Ashley Johnson interpretando a Anna», finalizó Druckmann.

Si quieres ver cómo luce la madre de Ellie en la serie de The Last of Us para HBO, échale un vistazo al tráiler. Cerca del final, aparece el rostro de Ashley Suzanne Johnson, la actriz que dio vida a Ellie en los juegos originales, y que ahora vuelve a la adaptación a cerrar el círculo como la madre de una Ellie interpretada por Bella Ramsey.

HBO trae a más actores del videojuego a su adaptación de The Last of Us

Ashley Jonson (Ellie) y Troy Baker (Joel) durante la captura de movimiento de The Last of Us

Pero además de Anna, también podríamos ver al Joel original en el The Last of Us de HBO Max. El actor Troy Baker, quien dio vida a Joel en el juego original, también tiene una participación en la serie, aunque de momento se desconoce qué papel podría representar.

Eso sí, si hay algo que no se puede negar, es que HBO ha hecho los deberes con esta adaptación. Por primera vez en la historia estamos ante una adaptación de un videojuego exitosa, y a la par que bien recibida por los críticos y fanáticos. Ahora, la inclusión de ideas que fueron descartadas del título, pero cuyo guion está escrito desde hace años, solo puede enriquecer una historia que ya creíamos conocer.

¿Cuándo podremos ver a Anna o al actor de Joel en la serie? Neil Druckmann no lo ha revelado. Sin embargo, es probable que sea más adelante en la historia, así que mantente atento a su transmisión.

The Last of Us cada vez se vuelve más popular, logrando romper un récord que parecía insuperable. Sin embargo, según la actriz Bella Ramsey, la segunda temporada todavía no está confirmada. Solo nos queda esperar y ver si HBO decide renovar esta apuesta que le ha salido tan bien.