El número de producciones cinematográficas basadas en populares videojuegos no para de crecer. En medio de la fiebre que se está viviendo con The Last of Us, Amazon Prime Video dio luz verde a una serie de Tomb Raider, franquicia que, durante casi 20 años, ha consolidado una fiel base de seguidores en todas partes del mundo.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la serie de Tom Raider tendrá como guionista a Phoebe Waller-Bridge. Si bien su trabajo está más ligado a la actuación, esta vez tendrá la oportunidad de escribir el guion para impulsar su carrera en ese rubro. Ojo, la mencionada actriz no dará vida a Lara Croft. De hecho, todo indica que la producción todavía no define a la protagonista.

Los productores de Tomb Raider serán Ryan Andolina, Amanda Greenblatt y Dmitri M. Johnson. Más allá de eso, no hay más información al respecto. Podemos intuir que el proyecto todavía se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo. Por lo tanto, seguramente tendrán que pasar varios años antes de poder disfrutarla.

Tomb Raider es tan solo uno de los múltiples esfuerzos de Amazon Prime Video por triunfar en las adaptaciones de videojuegos. No debemos olvidar que la plataforma también está apostando por Fallout, la serie basada en la popular franquicia de Bethesda que se ambienta en un mundo postapocalíptico. Sin duda, es la propuesta más avanzada, pues el rodaje ya tiene varios meses en marcha y se han filtrado algunas imágenes desde el set.

De igual manera están desarrollando la serie de God of War, que contará con la partición directa de PlayStation Productions. En el caso de Sony y The Last of Us, ya pudieron comprobar que mantenerse fiel a los videojuegos puede ser la clave para triunfar en otro sector del entretenimiento.

Tomb Raider, actualmente, es propiedad de Embracer Group. Durante mayo de 2022, esta compañía de entretenimiento adquirió la operación occidental de Square Enix por un precio de ganga. En concreto, 300 millones de dólares. La compra incluyó estudios como Crystal Dynamics, Eidos-Montreal y Square Enix Montreal; y las propiedad intelectuales de Tomb Raider, Deus Ex, Thief y Legacy of Kain, por mencionar algunas.

Ahora bien, hay un motivo por el que Square Enix se desprendió de esas marcas sin pensárselo dos veces. Los juegos más recientes de Tomb Raider, pese a tener un recibimiento bastante positivo en la opinión pública, no tuvieron las ventas esperadas. Lo mismo podemos decir del resto de juegos mencionados.

Lo más interesante de todo es que Embracer, una vez teniendo Tomb Raider bajo su paraguas, buscó a socios que se interesaran en financiar y publicar un nuevo juego. Fue así como unieron fuerzas con Amazon Games. Aunque el desarrollo corre a cargo de los habituales Crystal Dynamics, Amazon se encargará de promocionarlo y distribuirlo.

No sería extraño, entonces, que Amazon tenga la intención de hacer coincidir el lanzamiento de la serie con el del nuevo videojuego. Esta es una estrategia que ya le dio frutos a Sony con las adaptaciones de Uncharted y The Last of Us.