El pasado marzo, un reporte de Deadline anticipó que Amazon Prime Video y PlayStation Productions unirían fuerzas en una serie de God of War. Sin embargo, ninguna de las compañías involucradas se pronunció al respecto. Hoy, finalmente, la plataforma de vídeo en streaming anunció la adaptación de la franquicia de videojuegos, quizá la más popular de PlayStation.

Como ya sabíamos, la serie de God of War apostará por el siempre polémico formato live action. Es decir, tendrá actores reales. Digo "polémico" porque este tipo de producciones comienzan a generar debate desde el momento en que surgen rumores sobre los actores que darán vida a los protagonistas. En este caso, no obstante, desde Prime Video no han querido adelantar los nombres. Es más, ni siquiera sabemos si ya los han fichado.

God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k — Prime Video (@PrimeVideo) December 14, 2022

El mejor ejemplo de controversia lo tenemos en The Last of Us, la esperada serie de HBO Max. Cuando se anunció que Pedro Pascal y Bella Ramsey interpretarían a Joel y Ellie, respectivamente, algunos "fans" mostraron su descontento por el poco parentesco de los actores con los personajes jugables. Afortunadamente, una vez que vimos el primer avance, las dudas comenzaron a disiparse. ¿Pasará lo mismo con la serie de God of War? Está por verse.

Por el momento no sabemos si respetarán la historia original que plantean los videojuegos. De ser así, será interesante saber si adaptarán la narrativa de la mitología griega, o si apostarán por la segunda etapa de la franquicia en la mitología nórdica. Cualquiera de las dos tiene mucho por contar.

Los responsables de la serie de God of War

La serie de God of War, según el reporte mencionado previamente, será responsabilidad de Mark Fergus y Hawk Ostby, quienes ya guardan una estrecha relación con Amazon. ¿Por qué? Fueron los creadores y productores de la sobresaliente The Expanse. Por su parte, Rafe Judkins, a quien posiblemente ubiques por su participación en Uncharted, La rueda del tiempo y Agentes de S.H.I.E.L.D., también está involucrado en el proyecto.

Respecto a la producción de la serie de God of War, estará a cargo de Amazon Studios, Sony Pictures Television y PlayStation Productions. Esta última es la división de Sony Interactive Entertainment encargada de hacer posible toda aquella adaptación basada en las franquicias de PlayStation.

PlayStation Productions, de hecho, tiene múltiples proyectos en puerta además de la serie de God of War. Por ejemplo, en camino vienen las adaptaciones de Horizon (Netflix), Ghost of Tsushima, Twisted Metal y Gran Turismo. Es una ambiciosa estrategia con la que Sony pretende aprovechar la popularidad de sus propiedades intelectuales más allá del terreno jugable.

El anuncio de la serie de God of War llega en un momento ideal. La franquicia ha atraído los reflectores de la industria de los videojuegos debido al reciente lanzamiento de God of War Ragnarök, cuya calidad está a la altura del título anterior. Sony Santa Monica Studio logró entregar una aventura inolvidable, una que incluso se ganó múltiples premios en los Game Awards 2022 —si bien el GOTY se lo quedó Elden Ring—.

Prueba Amazon Prime Video totalmente gratis durante 30 días y disfruta del catálogo completo de la plataforma sin límites. Solo con darte de alta tendrás acceso instantáneo a las mejores películas y series, además de envíos gratis en Amazon y otras ventajas. Prueba gratis Prime Video