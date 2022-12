La semana anterior, Amazon Prime Video y Sony finalmente hicieron oficial la serie de God of War, una de las franquicias más populares de la industria de los videojuegos. Si bien la adaptación ha causado demasiada expectación, también es cierto que algunos fans están expresando ciertas inquietudes. Lo anterior debido a la posibilidad de que los guionistas alteren la historia ya conocida. Sin embargo, desde la productora han salido a calmar las aguas.

En una entrevista con Collider, Vernon Sanders, director de la división televisiva de Amazon Studios, señaló que la serie de God of War será muy fiel a su contraparte jugable. De hecho, puso como ejemplo a The Boys, que está basada en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, y que se ha convertido en uno de los contenidos más vistos de la plataforma.

"Nos va increíblemente bien con las adaptaciones, desde Invincible hasta The Boys. Quiero decir, recién cubrimos muchas adaptaciones, ¿verdad?"

El directivo dijo reconocer que God of War tiene una "apasionada base de fans", y no piensan decepcionarlos. Además, si por algo se ha distinguido la franquicia durante su segunda etapa, es precisamente por tener una narrativa profunda. Entonces, sería un desperdicio prescindir de ella. "Lo que siempre estamos buscando es si hay un núcleo emocional real, si hay una historia real, y creo que eso es parte de lo que hace que God of War sea tan especial", comentó.

El precedente de Los Anillos de Poder genera preocupación en torno a God of War

Ahora bien, ¿les creemos? Si bien The Boys e Invincible son pruebas del respeto que puede tener Amazon hacia algunas obras originales, tenemos un caso totalmente opuesto; uno que también generó muchísimas críticas durante el presente año. Me refiero, por supuesto, a Los Anillos de Poder, que casi cada episodio se tomó la libertad de ignorar —y hasta contradecir— la historia propuesta por J. R. R. Tolkien. Lo ocurrido con esta "adaptación", desde luego, generó dudas en torno a la serie de God of War.

Algo que podría tranquilizar a los fans, más allá de las palabras de Sanders, es que Sony Pictures Televisión y PlayStation Productions están involucrados en la producción. Incluso Yumi Yang y Cory Barlog, las mentes maestras detrás de los más recientes juegos de God of War, también están a bordo del proyecto.

"Al centro de todo está una historia de padres e hijos, de familias; en contraste con este gigantesco paisaje épico. Entonces, lo que Rafe, Mark y Hawk han ideado para la primera temporada y la serie, creo que es increíblemente fiel al material original y también convincente por sí solo. Si nunca jugaste el juego, te enamorarás de la serie y te sentirás bienvenido. Entonces, creemos que será algo enorme."

Una vez que quedó claro el tema del argumento, solo falta conocer a los protagonistas. La elección de los actores, principalmente el que interprete a Kratos, podría marcar el porvenir de la serie de God of War. No olvidemos que con The Last of Us, de HBO Max, en un principio hubo quejas por Pedro Pascal y Bella Ramsey. No obstante, una vez vistos los espectaculares avances, los reproches quedaron enterrados en el pasado.