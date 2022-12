Un perfil de Twitter especializado en la franquicia The Last of Us analizó las nuevas imágenes de la serie, presentadas a través de un tráiler. La comparativa resultó en un ejercicio interesante, tanto para los seguidores del videojuego como para aquellos que tengan interés en la producción televisiva, principalmente. ¿El resultado? La sensación de que HBO Max está haciendo una adaptación realmente buena comparada con la obra original de PlayStation.

The Last of Us es uno de los videojuegos más importantes de los últimos años. Su éxito propició que la franquicia se diversificara hacia distintos formatos, mientras acumulaba diversos reconocimientos. Su base de seguidores es tan fiel como crítica. Eso explica que la expectativa en relación con la próxima serie de HBO Max parezca elevada.

Se trata de una producción que adaptará una suerte de clásico contemporáneo, desde que se lanzara para PlayStation 3 durante 2013. The Last of Us cuenta la historia de Joel Miller, interpretado por Pedro Pascal, quien debe proteger a Ellie, encarnada por Bella Ramsey. Este viaje de los personajes se produce a lo largo de unos Estados Unidos postapocalípticos en el que la raza humana está amenazada y, en cambio, abundan los infectados.

El objetivo de Joel es lograr que Ellie sea recibida por Las Luciérnagas, un grupo paramilitar que desea utilizar la inmunidad de la chica para elaborar una cura con la que salvar a la humanidad. Las nuevas imágenes de la serie ya describen parte de la tensión que habrá entre los personajes y su entorno para llegar a alcanzar sus objetivos.

Las imágenes de The Last of Us y la comparación con el video

La idea de comparar fragmentos del tráiler de The Last of Us con imágenes del videojuego fue desarrollada por la cuenta especializada HBOsTheLastofUs. A través de una serie de tuits compartidos por separado, se puede observar cuán fiel al videojuego está siendo HBO Max a través de su adaptación. Compartimos algunas comparaciones:

Abordar historias como The Last of Us entraña una complejidad elevada por distintas razones. La primera de ellas es que el formato de videojuegos puede ofrecer una serie de libertades que, quizá, no necesiten demasiada justificación o que, por el tipo de relato, puedan ser presentadas de forma progresiva. Si se cuenta con la tecnología adecuada, la recreación de la historia puede no ser tan compleja como cuando se trata de un live-action.

The Last of Us más allá de si fidelidad al juego

A esto se suma el apego de los seguidores a distintas cuestiones clave dentro del relato. Entonces, en el imaginario colectivo están posicionadas una serie de imágenes y hechos que contribuyen a incentivar esa expectativa. Esto ocurre con The Last of Us.

Por otro lado, el live-action se entiende como una adaptación que se tomará algunas licencias creativas, y no como una réplica fiel de la narrativa del videojuego. Algo que también abre un enorme abanico de posibilidades.

En el caso de The Last of Us, a juzgar por las imágenes, es probable que ocurra el primero de esos casos. HBO podría presentar no solo una historia fiel a la del juego, como un factor clave, sino también una serie que se permita jugar con algunos elementos totalmente nuevos en su historia. Todo esto está por verse en los capítulos que comenzarán a emitirse el próximo 15 de enero de 2023.