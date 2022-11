HBO Max confirmó la fecha de estreno de The Last of Us. Luego de una serie de pistas sobre el día, la plataforma hizo una confirmación formal del lanzamiento de la producción, inspirada en el videojuego. El contenido estará disponible para Estados Unidos y América Latina a partir del 15 de enero, mientras que para Europa y otras regiones, debido a diferencia horaria, se podrá disfrutar el 16 de ese mes.

Puede que, dentro de las adaptaciones sobre videojuegos que se están realizando en la actualidad, The Last of Us sea la que más expectativa genera. Se trata de uno de los juegos de video más importante de los últimos años. A esto se suma el acompañamiento de HBO en el proceso, una garantía en cuanto a producción. La sinergia impulsa la ilusión de los seguidores del relato digital.

Durante este año, de forma progresiva se fueron filtrando imágenes sobre la producción, sin tener pistas oficiales. El pasado 26 de septiembre fue presentado el tráiler de The Last of Us, una producción protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. La serie tendrá un total de diez episodios que serán emitidos durante la noche de cada doming.

The Last of Us, HBO Max y la filtración de la fecha de estreno: ¿qué pasó?

Antes de la confirmación oficial de HBO Max, distintos usuarios de Twitter notaron un detalle en la descripción de la serie. Tanto la aplicación móvil como la web ofrecía un dato que no había sido presentado hasta ahora: la fecha de lanzamiento. Esto se mantenía reservado, hasta el punto de que la descripción del tráiler no incluye el día de lanzamiento.

Antes de que los usuarios reconocieran el dato, Sky ya había comenzado a generar distintos materiales en los que anunciaba que la serie se estrenaría el próximo 16 de enero, mientras los usuarios en Estados Unidos podía leer que sería el domingo 15 de ese mes. Esto se debe a la diferencia horaria entre regiones, tomando como base que la plataforma se rige por el mercado estadounidense al momento de hacer estos lanzamientos a gran escala.