HBO Max podría haber confirmado la fecha de estreno de The Last of Us sin quererlo. Sí, así como se lee. Todo parte de un dato compartido en su aplicación móvil y en su web. En ellas se indica el día de lanzamiento de la producción mencionada. El detalle no ha pasado desapercibido para usuarios y medios de comunicación.

Uno de los que se ha hecho eco fue The Verge. En este portal hacen referencia a que distintos usuarios de Twitter, atentos a las novedades en relación con The Last of Us, han notado que la aplicación móvil de HBO Max y su versión Web marcan como fecha de estreno de la serie el domingo 15 de enero de 2023. Aunque, para el momento del reciente tráiler de presentación, no se había confirmado una fecha.

El pasado 26 de septiembre, luego de meses en los que se filtraron algunas imágenes, HBO Max liberó un primer teaser sobre The Last of Us. Esta serie es protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. El adelanto levantó distintas reacciones dentro de los seguidores de la plataforma. En especial, en aquellos usuarios del videojuego que inspira a la adaptación en formato televisivo. En otro video que se puede ver en el perfil de YouTube de HBO Max tampoco hay una fecha concreta.

¿Qué ocurre con The Last of Us

y la plataforma de HBO Max?

En la descripción del teaser presentado por HBO Max, se indica que el estreno de la serie se producirá durante el 2023. No hay una fecha específica. Mientras tanto, en el Reino Unido hay un hecho curioso. Está relacionado con la plataforma de Sky, que distribuyó material en el que se sugiere que el estreno se producirá el 16 de enero, lunes.

Sin embargo, esto no encuadra del todo con la tradicional política de HBO, orientada a dejar sus estrenos más relevantes para cada domingo. Conviene matizar el detalle sobre Sky: en ocasiones, por la zona horaria, los contenidos que en una región son liberados durante un día llegan al siguiente a otra.

Entonces, dentro de la versión móvil y web del mercado anglosajón, la descripción de The Last of Us indica como fecha de lanzamiento el 15 de enero de 2023. Para el mercado latinoamericano, el perfil de la serie aún no se encuentra disponible, según pudo constatar Hipertextual. Este juego es un clásico contemporáneo que cuenta con una amplia base de seguidores.