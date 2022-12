Desde 2005 hasta la actualidad, un mortal con habilidades titánicas se opone a los dioses en las distintas versiones de PlayStation. Hace poco, también comenzó a hacerlo en PC. Más allá del equipo o la consola donde jugar, Kratos, el protagonista de God of War, ha ido creciendo dentro de Sony como uno de sus principales personajes. Para muchos el más relevante, hasta el punto de convertirse en una referencia pop la cual tendrá, próximamente, su propia serie.

Una producción que irá aún más allá, siendo recreada a través de una adaptación live-action. ¿Es esto bueno o malo? No es tan sencillo de abordar. Cuando se trata de narrativas, el género o formato en el que se encuadran sirven como condicionantes, para bien y para mal. Por eso, en no pocas ocasiones, hacer transiciones entre una forma de contar y otra no es sencillo. La suerte es que, al fin y al cabo, se trata de lo mismo: una historia.

Mientras el formato videojuego ofrece una serie de posibilidades que quizá el plano televisivo no, este último, efectos especiales mediante, también saca alguna ventaja en relación con el primero. Todo se resumen, de vuelta y en buena medida, a la historia, el guion que esté detrás de esa adaptación. Esta es una de las razones por las cuales la serie de God of War puede ser algo positivo.

God of War tendrá su propia serie

Desde marzo de este año, un rumor atravesaba a Sony a Amazon Prime Video. Ambas empresas estarían estudiando, para ese entonces, la posibilidad de unir fuerzas y hacer una serie sobre God of War. Aquella información fue dada a conocer por Deadline. Lo curioso, para entonces, fue que se apostara por una adaptación live-action; es decir, con personas reales interpretando a los personajes.

Esto suele generar polémica debido a la posible selección de actores, el guion, los efectos especiales, entre otros. Y aún no se había confirmado. Esto ocurrió, finalmente, el pasado 14 de diciembre, cuando fue anunciado de manera formal el proyecto. La noticia reabrió múltiples lecturas, interpretaciones y expectativas en relación con la adaptación.

La serie inspirada en el universo de God of War está a cargo de Mark Fergus y Hawk Ostby. No es el primer proyecto en el que ambos trabajan juntos, en relación con Amazon. Antes ya hicieron The Expanse. Los acompaña Rafe Judkins, quien ya formó parte de proyectos como: Uncharted, La rueda del tiempo y Agentes de S.H.I.E.L.D. Las empresas involucradas en la producción son Amazon Studios, Sony Pictures Television y PlayStation Productions.

Las dudas y la oportunidad

Sí bien los cuestionamientos en relación con la adaptación son válidos en relación con temas con el casting y el manejo de efectos especiales, no se trata de una apuesta basada en la nostalgia. Ese último factor sí ha estado presente, por ejemplo, en varias de las producciones live action que Disney ha estrenado en los últimos años. Todas basadas, por supuesto, en su amplia saga de éxitos animados.

El caso de la serie sobre God Of War es distinto. No se trata de empresas intentando revivir una antigua saga, un viejo clásico o sacando un spin-off relacionado. Esto es parte de la expansión de distintas franquicias sobre la que Sony viene trabajando desde hace años. A eso se suma el optimismo de Amazon Studios, representado en las declaraciones de Vernon Sanders, uno de sus directivos, a Collider:

"Nos va increíblemente bien con las adaptaciones, desde Invincible hasta The Boys. Quiero decir, recién cubrimos muchas adaptaciones, ¿verdad?"

Pero con esto no basta. God of War cuenta con un fandom cautivo desde hace casi veinte años. Se trata de un par de generaciones que han crecido con esta narrativa y que espera algo más que buenas intenciones. Para lograr algo satisfactoria, más allá de los actores y efectos especiales que se puedan considerar, lo relevante en este caso está en otro lado.

La narrativa de God of War

God of War podría ser resumido como un relato de acción y aventura. Sin embargo, es una sinopsis muy breve, quizá injusta. Se trata de un relato que integra distintas mitologías, que se permite cuestionarlas, que admite múltiples lecturas e, incluso, puede invitar a revisar el concepto del héroe. ¿Por qué es importante tener en cuenta estos aspectos?

Dentro del formato televisivo, cada uno de esos temas es una oportunidad sobre la cual avanzar, grandes pilares sobre los cuales se puede construir un relato entretenido, atractivo a través de la acción, pero también con una riqueza profunda de temas. Al parecer, Vernon Sanders lo está teniendo en cuenta:

"Al centro de todo está una historia de padres e hijos, de familias; en contraste con este gigantesco paisaje épico. Entonces, lo que Rafe, Mark y Hawk han ideado para la primera temporada y la serie, creo que es increíblemente fiel al material original y también convincente por sí solo. Si nunca jugaste el juego, te enamorarás de la serie y te sentirás bienvenido. Entonces, creemos que será algo enorme".

¿Cómo se sentirán quienes han jugado God of War? Uno de los aspectos que quizá choque sea el ritmo del juego, en contraste con el que se puede permite la adaptación live action de Amazon Prime Video. Si esta producción logra sacar provecho a esos pilares narrativos, algo que en el juego a veces solo se insinúa, puede que el producto final se convierte en algo más que una adaptación hasta alcanzar una suerte de independencia propia en relación con el videojuego, sin llegar a traicionarlo.