Sony ha confirmado sus planes de lanzar más adaptaciones televisivas de sus franquicias de videojuegos de PlayStation más importantes. En su reunión informativa con inversores realizada hoy, la compañía japonesa confirmó que ya están trabajando en series basadas en Horizon, God of War y Gran Turismo.

Las tres producciones estarán a cargo de PlayStation Productions, el estudio que la compañía ha creado como parte de su plan de expansión a otras áreas del entretenimiento y que hasta aquí ha tenido su lanzamiento más importante en Uncharted, con Tom Holland y Mark Wahlberg.

Los detalles con respecto a las tres nuevas adaptaciones todavía son escasos, aunque algunos van en línea con recientes rumores. El caso más importante es el de God of War, que se ha confirmado que se sumará al catálogo de Amazon Prime Video, algo que ya se había rumoreado en marzo pasado. Su desarrollo quedaría en manos de Mark Fergus y Hawk Ostby, creadores de The Expanse, aunque esto todavía debe ser ratificado.

En el caso de Horizon, solo se sabe que la adaptación televisiva se lanzará a través de Netflix. Mientras que lo de Gran Turismo es, hasta aquí, lo que más interrogantes genera ya que no se trata de una franquicia con personajes o una línea argumental. Habrá que ver cómo se traslada la identidad de la popular saga de juegos de carrera de PlayStation a una producción de este tipo.

PlayStation se expande más allá de los videojuegos con nuevas series

Más allá de los pocos detalles que se conocen hasta el momento, no deja de ser interesante la apuesta que PlayStation está realizando para expandirse más allá de los videojuegos. Recordemos que ya son varias las producciones en marcha que adaptarán los títulos que forman parte del catálogo de la compañía japonesa.

El caso más notorio es el de The Last of Us, que se estrenará a través de HBO Max. La misma cuenta con un reparto encabezado por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey en el papel de Ellie. La producción tiene a Craig Mazin, creador de Chernobyl, a la cabeza y también cuenta con la colaboración de Neil Druckmann, quien dirigió los dos juegos que se lanzaron para PlayStation. Hasta marzo pasado el rodaje se realizaba en la ciudad canadiense de Calgary, y las precisiones en torno a su lanzamiento son escasas, sabiéndose solo que se estrenará en algún momento de 2023.

Otro de los grandes proyectos de PlayStation Productions es Twisted Metal. Dicha adaptación se confirmó en febrero del año pasado, mientras que en septiembre salió a la luz que Anthony Mackie (Falcon en el Universo Cinematográfico de Marvel) será su protagonista. La serie se estrenará en Peacock, en fecha todavía por definir.

Pero no todas son series de TV. Como dijimos al comienzo, Uncharted es hasta aquí el lanzamiento más importante que ha tenido el estudio de PlayStation y se espera una apuesta por más películas relacionadas a sus juegos. En este apartado, buena parte de las miradas está puesta sobre Ghost of Tsushima, que será dirigida por Chad Stahelski (John Wick) y contará con un guion de Takashi Doscher.