La adaptación de HBO inspirada en The Last of Us está a la vuelta de la esquina. El día de hoy nos llegan nuevas imágenes filtradas sobre el rodaje de la serie, donde vemos una vez más a Joel y Ellie; los icónicos protagonistas de la aventura original de PlayStation. En esta ocasión, sin embargo, se trata de sus versiones de carne y hueso, y puedes verlas en acción.

En el material filtrado, publicado a través de Twitter por la cuenta TheLastofUsNews, podemos ver a los personajes corriendo por la ciudad de Pittsburg. Parece que se esconden de algo; y es que todos los personajes, incluidos Ellie, Joel, Sam y Henry se encuentran cruzando una avenida ligeramente agachados.

New video of Joel, Ellie, Henry and Sam on the set of #TheLastofUs!





Lo último que se puede apreciar es a los personajes entrando en un edificio, pero hasta ahora no se sabe mucho más. Asimismo, la filtración nos muestran una de las pocas imágenes en las que vemos a Pedro Pascal y Bella Ramsay de frente, ambos enfundados en sus papeles de Joel y Ellie, respectivamente.

Por su parte, en las fotografías publicadas en NaughtyDogInfo, también podemos darle un vistazo a los actores de Henry y Sam. Aunque de momento no han podido identificarse los nombres de las personas que interpretan a ambos personajes; se cree que Lamar Johnson será el encargado de dar vida al primero.

Ver más New HBO's The Last of Us set photos in Calgary!



Más detalles sobre The Last of Us para HBO Max

En otras imágenes filtradas vemos el set de Pittsburg donde se está rodando The Last of Us. Aunque el videojuego transcurre en dicha ciudad, al igual que la adaptación de HBO Max, el rodaje se está llevando a cabo realmente en Calgary, ciudad ubicada en Alberta, Canadá.

The Last of Us, el videojuego, fue lanzado en 2013. Sin embargo, su serie apunta a llegar 10 años más tarde, en algún punto de 2023. Hasta ahora, la producción sigue en curso y parece que lo estará hasta mediados de este 2022; junio, para ser específicos. No obstante, cuenta con un gran talento detrás, así que es bastante probable que veamos un buen resultado y que la espera valga la pena.

More photos of the Pittsburgh set





Craig Mazin, creador de Chernobyl, se encuentra liderando el proyecto. Asimismo, tenemos a Neil Druckmann, quien fue el director de los dos títulos lanzados exclusivamente para las consolas PlayStation, y quien ahora también se sienta junto a Mazin para liderar la producción de la serie de The Last of Us.

Todavía falta mucho tiempo para hasta que podamos ver el estreno de la serie. No obstante, probablemente no falte tanto para que podamos ver los primeros materiales oficiales por parte de HBO Max. Después de todo, lo único que tenemos hasta ahora sobre la serie de The Last of Us son imágenes y vídeos filtrados, pero nos encantaría verlo todo puesto en escena.