De forma progresiva se van revelando detalles sobre la serie The Last of Us, basada en el juego de Naughty Dog desarrollado para las consolas PlayStation. Aunque aún no se saben cuestiones muy concretas sobre la producción, durante los últimos meses se han filtrado imágenes y parte del equipo involucrado con la producción de HBO. En ese sentido, llegó una nueva filtración sobre uno de los protagonistas, Pedro Pascal, quien interpretará a Joel.

El actor se vio con buena parte de la indumentaria que utilizará, como parte de su vestuario para la adaptación de The Last of Us. Tiempo atrás, HBO ya había confirmado que los protagonistas de este proyecto serán Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes representarán a Joel y a Ellie, respectivamente.

Hace unos meses, ambos actores habían salido en una foto relacionada con el proyecto. Fue una de las primeras imágenes que se vio al respecto. Desde entonces, el propio Pascal ha ido compartiendo algunas cuestiones menores.

La imagen de Pedro Pascal como Joel en The Last of Us

Fue a través de Twitter que se filtró, de nuevo, una nueva imagen de The Last of Us. Una fotografía publicada por Kristin Raworth deja registro de Pedro Pascal. Por lo compartido a través del portal CBR, la imagen fue obtenida desde el set de la producción ubicado en Canadá. Lo sorprendente de la imagen está en el atuendo del actor, bastante similar al del protagonista del juego.

The Last of Us cuenta con el guión de Craig Mazin, quien ya se encargó de Chernobyl, y con Neil Druckmann, quien es el autor y fue codirector del primer juego de The Last of Us y su posterior secuela. Esta junta de talento guarda relación con el hecho de que es un proyecto en conjunto entre HBO y PlayStation. De momento, la serie tendrá diez capítulos y estará inspirada en la primera entrega del juego.

Pedro Pascal (Joel) on the set today.



@KristinRaworth pic.twitter.com/iqk3quLANw — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 13, 2021

Como dato curioso, se estima que cada capítulo tendrá una inversión total de diez millones de dólares. Para quienes no estén vinculados con la narrativa del juego, esta serie se inspira en un relato de terror postapocalíptico. El mundo, dentro de The Last of Us, ha sido arrasado por una plaga que contagia a los humanos con un virus que los transforma en criaturas parecidas a los zombis, pero con un punto de canibalismo más bestial. Uno de los nudos de la historia es que Joel es el responsable de proteger a Ellie, una chica inmune y que podría ser la clave para lograr una cura.



Aún no hay una fecha de estreno para la serie. Aunque no se descarta que sea para el segundo semestre del 2022, teniendo en cuenta que durante el verano norteamericano aún se estarán grabando algunas escenas.