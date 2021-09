No tenemos fecha de estreno, pero los primeros detalles de la serie de HBO basada en el juego de Naughty Dog para PlayStation, The Last of Us, empiezan a salir a la luz.

Pedro Pascal y Bella Ramsey serán los encargados de inmortalizar a Joel y Ellie en la plataforma streaming. La identidad de los autores eran uno de los pocos adelantos que HBO había dejado saber desde que se decidió llevar a un nuevo punto la historia del juego. Escrita por Craig Mazin ( Chernobyl ) y Neil Druckmann, (autor y codirector del primer juego de The Last of Us y su secuela), todo apunta a que la primera temporada seguirá los pasos de la primera entrega.

El hecho de que Druckmann forme parte del equipo de producción supone prácticamente una garantía de éxito para la serie de HBO. Ya en 2013, el juego original de The Last of Us ganaba los premios al mejor juego del año y era alabado por las críticas. The Last of Us Part II, lanzado en 2020, aunque con mejor impacto, también gustaba a sus seguidores. La conversión a una película o serie era el paso lógico para la franquicia y más si detrás tenía a sus creadores originales.

En cualquier caso, Pedro Pascal (The Mandalorian) ha regalado a los fans una primera idea de las primera imágenes de la temporada. Al menos de forma oficial, ya que el pasado verano ya hubo una filtración de algunas de las escenas. A través de su cuenta de Twitter, el actor compartió una escena de Joel y Ellie observando los restos de un avión estrellado en mitad de un campo.

Más allá de la imagen, que no aporta muchos detalles de la trama, es la fecha en la que Pascal ha decidido publicarla. El 26 de septiembre (ya 27 en Asia, Europa y la Costa Este). Una fecha con mucho sentido para los fans del juego original. El 26 de septiembre de 2013 es también conocido como "Día del Brote". O el momento en el que la infección Cordyceps, la misma que convierte a los humanos en una suerte de zombis, alcanza su punto máximo.

Para rematar el mensaje, Pascal añade "'Te tengo, niña'. La adaptación de HBO de The Last of Us está en producción". Con la culminación del episodio piloto a finales de agosto, el resto de la serie ya está en plena producción.