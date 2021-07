La expectación por la serie de The Last of Us sigue creciendo. Su rodaje ya está en marcha y, de manera inevitable, están surgiendo más detalles de cara a su estreno en 2022. Durante la presente semana, de hecho, se filtraron algunas imágenes y vídeos desde el set de filmación en Calgary, la ciudad canadiense que ha recibido con los brazos abiertos a la producción de HBO por la gran derrama económica que les está dejando.

Curiosamente, la persona responsable de la filtración fue una fan de The Last of Us que reside en Calgary. Logró colarse en una calle que fue ambientada para simular a Austin, Texas. Si has tenido la oportunidad de jugar el título de Naughty Dog y PlayStation, seguramente recuerdas que la aventura inicia en esta ciudad, con Joel, Sarah y Tommy intentando huir de lo que parecía ser el inicio de un caos apocalíptico.

Pese a la presencia del staff de producción de The Last of Us, que todavía ultimaba algunos lugares, nadie se percató que la fan recorrió una pequeña sección de la calle mientras grababa todo con su smartphone. Afortunadamente tenía una cámara de buena calidad, a diferencia de otras filtraciones que aparentan ser capturadas con cámaras de principios de siglo. Más allá de lo anterior, no fue posible ver a ningún miembro del reparto.

Y hablando sobre los actores que aparecerán en la serie de The Last of Us, esta semana Variety reveló otro fichaje de primer nivel. Hablamos de la australiana Anna Torv, a quien posible recuerdes por su aparición en la excelente Mindhunter (Netflix) o Fringe (Fox). Torv será la responsable de interpretar a Tess, una pieza clave en la narrativa, pues fue la responsable de que Ellie y Joel se conocieran. A partir de aquí, el resto es una aventura lleno de peligros para ambos personajes.

La mala noticia, sin embargo, es que al menos en el videojuego la participación de Tess es breve. Tendremos que esperar al estreno de The Last of Us para saber si el guion adaptado le permitirá aparecer en más escenas. Por su parte, los actores Murray Bartlett y Con O'Neill darán vida a Frank y Bill, respectivamente. Para finalizar, recientemente se confirmó que Jeffrey Pierce interpretará a Perry, un personaje totalmente nuevo que no apareció en ninguno de los dos juegos. Lo interesante es que Pierce participó en el primer título prestando su voz a Tommy.

El resto del reparto de The Last of Us está conformado por Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy), Nico Parker (Sarah) y Merle Dandridge (Marlene). Por el momento no tenemos fecha de estreno, sin embargo, la información reciente indica que se hará esperar hasta finales de 2022, ya que el rodaje se prolongará por un año.