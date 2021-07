A principios de julio, diversos miembros de la producción de la serie de The Last of Us confirmaron el comienzo del rodaje. Si bien algunos reportes indicaban que el estreno podría suscitarse durante el primer semestre de 2022, quizá se hará esperar más tiempo. ¿La razón? Parece que el proyecto de HBO es más ambicioso de lo que creíamos en un principio. Prueba de ello es que Calgary, la ciudad canadiense donde se lleva a cabo la filmación, está notando los beneficios de tan importante producción.

Damian Petti, quien es el presidente de una asociación de artistas y técnicos de cine en la región (IATSE 212), señaló que la serie de The Last of Us es un proyecto "monstruoso". Según su información, HBO contrató a cinco directores de arte y un "ejército" de técnicos, cuya labor empezó hace seis meses para tener listas las ubicaciones del rodaje. Quizá lo más interesante de su declaración es que la filmación tomará 12 meses.

Si los datos de Petti son correctos, entonces la primera temporada de The Last of Us terminará de rodarse a mediados de 2022. Dicho en otras palabras: será mejor que nos olvidemos de disfrutarla durante la primera mitad del próximo año. El directivo está tan confiado de la envergadura de la serie de The Last of Us que no dudó en expresar que este podría ser el proyecto cinematográfico más grande en la historia de Canadá. Evidentemente, son palabras mayores.

Pedro Pascal como Joel | Fanart de Julie "Shuploc" Damgaard

En lo que se refiere al presupuesto de la serie, advirtió que no puede revelar números concretos por un tema de confidencialidad. Sin embargo, sí adelantó que tan solo un episodio alcanza las ocho cifras. Es decir, 10 o más millones de dólares. No hay duda, entonces, que la serie apunta a ser un estandarte del catálogo original de HBO Max. Seguramente los fans de The Last of Us no esperaban menos.

Petti resaltó que la filmación de The Last of Us está beneficiando sobremanera a la región al generar una gran cantidad de empleos. Y es que HBO recurrió a "cientos" de empresas establecidas en Canadá para sacar adelante el proyecto. ¿Logrará cumplir con las enormes expectativas que le rodean? Lo sabremos el siguiente año.