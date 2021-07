El rodaje de la serie The Last of Us de HBO ya está en marcha. Tras confirmarse su reparto, el esperado contenido entró en fase de filmación durante la presente semana. Gabriel Luna, quien dará vida a Tommy, compartió una foto desde el set acompañado de otros actores como Pedro Pascal y Nico Parker. Según la información de Collider, HBO eligió a Calgary, en Canadá, para grabar la esperada serie.

Aunque todavía es muy pronto para hablar sobre la fecha de estreno, lo cierto es que la imagen transmite tranquilidad sobre el desarrollo de The Last of Us. Y es que, en tiempos de pandemia, las productoras han encontrado algunos obstáculos para filmar sus producciones. No solo por las medidas sanitarias, también porque los calendarios laborales de ciertos actores se alteraron tras la suspensión de actividades en 2020.

Afortunadamente, parece que con The Last of Us todo marcha conforme a lo planeado. Apenas el pasado marzo te informamos que la serie, cuya historia estará basada en la del videojuego, se tomará algunas libertades creativas en términos visuales. Por ejemplo: las vestimentas que llevarán Joel y Ellie no serán iguales a la del juego. Sin embargo, en el terreno narrativo conservarán los elementos fundamentales que hicieron triunfar al título de Naughty Dog.

Por otra parte, los showrunners de The Last of Us, Craig Mazin y Neil Druckmann, tuvieron que hacer algunos ajustes a los diálogos. ¿Por qué? Es evidente que, para crear una adaptación televisiva, era necesario alterar las conversaciones que vimos en el videojuego. Después de todo, son producciones que ofrecen experiencias muy diferentes. "A veces se mantienen bastante cerca [a los diálogos del videojuego]. Otras se desvían mucho para lograr un mejor resultado porque estamos tratando con un medio diferente", expresó Druckmann.

El reparto de la serie de The Last of Us está conformado, hasta el momento, por Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy), Nico Parker (Sarah) y Merle Dandridge (Marlene). El guion fue responsabilidad de los ya mencionados Craig Mazin y Neil Druckmann. El primero es conocido por ser el showrunner de la aclamada Chernobyl, mientras que Druckmann es una de las mentes maestras detrás del juego. También se desempeña actualmente como co-presidente de Naughty Dog.