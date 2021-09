Sony Pictures sigue adelante con su ambiciosa estrategia de adaptar múltiples franquicias de PlayStation al cine o a la pantalla chica. Tras confirmarse las películas de Uncharted y Ghost of Tsushima, así como la serie de The Last of Us, el siguiente proyecto de PlayStation Productions será una serie live action de Twisted Metal. De hecho, la compañía ya confirmó al fichaje estrella de su producción, el mismísimo Anthony Mackie.

A través de Deadline, la productora dio a conocer que Anthony Mackie será el protagonista de Twisted Metal. El actor es uno de los más populares de la actualidad gracias a su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel. Tras el adiós de Chris Evans, Mackie tomó el escudo del Capitán América, un papel que terminó de consolidar en Falcon y el Soldado de Invierno, una de las series exclusivas de Marvel para Disney Plus.

Respecto a Twisted Metal, hablamos de una de las franquicias más representativas de la marca PlayStation, si bien últimamente ha estado guardada en el baúl. Twisted Metal nació en 1995 como un título exclusivo de la PS1. Sus mecánicas, que combinan la conducción de vehículos y el uso de todo tipo de armas y explosivos, se distinguen por ofrecer una experiencia llena de acción y caos. En la serie protagonizada por Anthony Mackie podemos esperar la misma fórmula.

"Estamos encantados de tener a Anthony Mackie a bordo. Su capacidad para combinar comedia, acción y drama es perfecta para el mundo retorcido que estamos creando", declaró Asad Qizilbash, director de PlayStation Productions. El guion de la serie de Twisted Metal será responsabilidad de Michael Jonathan Smith, también guionista de Cobra Kai. En la producción ejecutiva encontramos a Will Arnett, Marc Forman, Peter Principato, Jason Spire, Carter Swan y los ya mencionados Anthony Mackie y Qizilbash. Hermen Hulst, actual director de PlayStation Studios., también está involucrado en el proyecto.

La sinopsis de Twisted Metal nos dice: "Dos es un lechero que habla tan rápido como conduce. Sin memoria de su pasado, tiene una oportunidad única en la vida de hacer realidad su deseo de encontrar una comunidad, pero solo si puede sobrevivir a una avalancha de feroces combates con vehículos."

Curiosamente, la semana anterior varias fuentes de la industria de los videojuegos, entre ellas VGC y Jeff Grubb, coincidieron en que Sony se encuentra trabajando en un nuevo juego de Twisted Metal. Sin embargo, parece que su desarrollo se encuentra en una fase temprana. El plan de la compañía sería hacerlo coincidir con el estreno de la serie.