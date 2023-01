Ha pasado un año desde que probé el que, en mi opinión, es uno de los mejores móviles plegables del mercado. El Oppo Find N demostró que los smartphones con pantalla flexible podían ofrecer todas aquellas ventajas que los fabricantes llevan años prometiendo con este formato sin sacrificar en tamaño o en la calidad de pantalla. 12 meses después, el fabricante asiático pretende continuar demostrándolo con el Oppo Find N2, una segunda generación que se centra en mejorar aún más las características estrella de su antecesor.

El nuevo móvil de Oppo, eso sí, no tiene los mismos rivales que su antecesor. Muchos fabricantes se han puesto las pilas en el desarrollo de sus móviles plegables con diseños más cuidados o pantallas con mejor calidad. Hay, además, más competencia en el mercado gracias a compañías como Honor o Xiaomi, quienes también han comenzado a comercializar sus móviles con pantallas flexibles.

El Find N2, por tanto, no solo tiene que ser un digno sucesor del modelo que la compañía anunció el año pasado, y el cual no he parado de comparar con el resto de plegables que han pasado por mis manos. También tiene que demostrar que puede competir contra las opciones rivales y seguir siendo un ejemplo para el resto de marcas.

Puliendo el diamante

Si por algo destacaba el Oppo Find N frente al resto de plegables, era por solventar dos problemas muy comunes en este tipo de smartphones:

Por un lado, la arruga en la mitad de la pantalla , que aparece cuando el panel flexible del terminal está abierto y se debe, en gran parte, al mecanismo de la bisagra.

, que aparece cuando el panel flexible del terminal está abierto y se debe, en gran parte, al mecanismo de la bisagra. Por otro, el tamaño y las proporciones de las pantallas, que en muchos plegables resultaban incómodas.

Pues bien, estos son dos puntos en los que el Oppo Find N2 sigue acertando e incluso va un pasito más allá respecto a su predecesor.

Esa prácticamente inexistente arruga en la pantalla sigue siendo —valga la redundancia— prácticamente inexistente. Apenas se nota a simple vista, a excepción de algunos casos puntuales, como por ejemplo cuando el terminal está ligeramente inclinado hacia un lado.

Al tacto, esta arruga también es menos pronunciada que la de móviles como el Galaxy Z Flip 4. El mecanismo que hace que esto ocurra, no obstante, se ha mejorado ligeramente para garantizar todavía una mayor protección frente a pliegues. Ahora aguanta hasta 400.000.

Oppo, además, ha minimizado los componentes de la bisagra y conseguido que el ancho de la arruga sea algo más estrecha. Esta, en concreto, ahora es de 13 mm, frente a los 35 mm de la generación anterior.

Precisamente, esta reducción de componentes en la bisagra también ha permitido disminuir el peso y grosor total del dispositivo. Ahora pesa 233 gramos. Es decir, 42 gramos menos de lo que pesaba su antecesor. Mide, además, 14,6 mm de grosor cuando está completamente cerrado, frente a los 15,9 mm del modelo anterior.

También está mejor construido –con acero como material principal en ciertos elementos–, una trasera con un acabado suave, unos marcos cromados y, en general, un aspecto más refinado. En el interior también se ha mejorado el marco que contornea la pantalla, que ahora es de un acabado mate.

Son, como comentaba, pequeños cambios que no hacen más que mejorar algo que ya era realmente bueno. Y, gracias a ello, el Find N2 no solo es visualmente más atractivo, también resulta mucho más cómodo en mano que su antecesor.

Las pantallas del Oppo Find N2

Pantalla exterior del Oppo Find N2.

Oppo no solo ha hecho cambios en el diseño y el mecanismo de la bisagra. También lo ha hecho en las pantallas. De nuevo, con pequeñas modificaciones para mejorar lo que ya era realmente bueno.

El Find N2, en concreto, mantiene los mismos paneles y el mismo formato: un panel exterior con tecnología AMOLED, tamaño de 5,54 pulgadas y una resolución Full HD+; y uno interior SuperAMOLED de 7,1 pulgadas con una resolución Full HD+.

La mejora, curiosamente, no está en la pantalla flexible, sino en la exterior, que ahora ofrece una frecuencia de actualización de hasta 120 Hz. Ambos paneles, por tanto, pueden funcionar a una tasa de 120 Hz. En el caso de la pantalla interior, eso sí, la tecnología es LTPO. Es decir, dependiendo de lo que se esté reproduciendo en la pantalla, se adapta de 1 a 120 Hz. El panel convencional, en cambio, siempre está funcionando a la máxima frecuencia. A no ser, eso sí, que desactivemos la opción en ajustes.

La inclusión de los 120 Hz en la pantalla exterior podría ser una mejora menor, sobre todo si tenemos en cuenta que el panel interior ya contaba con esta tasa de refresco, pero la realidad es que hace que la experiencia de uso sea considerablemente mejor. Quienes hayan usado un móvil con un panel de 120 Hz sabrán que, nada más volver a uno de 60 Hz, salta a la vista la diferencia. Ahora imaginen que eso lo experimentan a diario porque su móvil tiene dos pantallas con diferentes tasas de Hz. Constantemente notaría la diferencia. Y sería incluso molesta. Por eso es tan beneficioso para la experiencia global lo que ha hecho Oppo con la pantalla exterior del Find N2.

Pantalla interior flexible del Oppo Find N2.

Ambas pantallas, por otra parte, ofrecen una calidad excelente. Vamos, lo que cabe esperar de unos paneles de gama alta. La interpretación de los colores es muy buena, con blancos muy bien calibrados y colores vivos sin llegar a estar excesivamente saturados. El brillo de ambas pantallas también es decente en los dos paneles.

Mención especial a la relación de aspecto del panel exterior: 18:9, que hace que sea considerablemente más cómodo de usar con una sola mano. Es, de hecho, una proporción que continuamos sin ver en los móviles plegables de otros fabricantes y que, sin duda, es mucho más conveniente para este tipo de móviles.

Una buena batería y un rendimiento a la altura gracias a un procesador algo pasado de moda

Oppo, eso sí, tampoco se olvida del hardware. El Find N2 tiene una batería de 4.500 mAh, una capacidad más que suficiente para poder utilizar el móvil durante un día sin tener que sacrificar algunas características. La carga de 67 W que incluye, además, es capaz de recuperar el 100 % de la batería en apenas unos 40 minutos.

El Oppo Find N2, por otro lado, incluye un procesador muy común en los móviles de gama alta y gama premium de finales de 2022. Nos encontramos, cómo no, con un Snapdragon 8+ Gen 1, un SoC algo desactualizado teniendo en cuenta que hablamos de un smartphone destinado a competir en la gama alta de plegables para 2023, pero que, junto a sus 12 GB de RAM, ofrece un rendimiento realmente bueno para ejecutar cualquier tipo de tarea.

Este buen rendimiento se complementa con un software muy bien diseñado para sacar el máximo partido a la pantalla flexible. El Oppo Find N, en concreto, llega con Android 13, aunque lo hace sin los servicios de Google, pues recordemos que el terminal únicamente está disponible en el mercado chino. Incluye, además, una capa de personalización por parte de Oppo con algunos añadidos adicionales; como iconos con un diseño algo diferentes a los de Android Stock, ajustes extra o alguna que otra aplicación propia. Lo interesante de la interfaz, sin embargo, son las opciones que se incluyen para la pantalla flexible.

Una de ellas es la posibilidad de utilizar dos aplicaciones al mismo tiempo, algo que también podemos hacer en muchos móviles Android convencionales, pero que cobra especial sentido en este tipo de paneles por un motivo en particular: si dividimos la pantalla flexible, obtenemos el equivalente a dos pantallas convencionales, por lo que las encajan a la perfección y pueden utilizarse sin problemas.

Otra función interesante que brinda la posibilidad de doblar la pantalla es la especie de centro multimedia que se activa automáticamente cuando el panel está doblado en un ángulo de unos 120 grados. De este modo, la zona superior de la pantalla se habilita para mostrar el contenido, y en la parte inferior se activa una especie de trackpad para poder navegar por los diferentes widgets; así evitamos que el Oppo Find N2 se vuelque al tocar la parte de arriba. Esta especie de centro de control multimedia, eso sí, está algo limitado; tan solo permite acceder a apps como la cámara u otras adicionales enfocadas al mercado asiático.

Mención especial a una característica particularmente útil en este tipo de móviles: cuando estamos utilizando la pantalla interior y la plegamos, la pantalla exterior se bloquea para poder guardar el móvil en el bolsillo sin problemas. En caso de que queramos seguir usando el móvil, pero solo con la pantalla exterior, basta con deslizar sobre la misma para seguir justo donde lo dejaste.

Cámaras: el Oppo Find N2 ahora tiene un aliado

El apartado fotográfico es, en mi opinión, una de las áreas más importantes de un móvil plegable. Principalmente porque el tener dos pantallas aporta un extra de versatilidad al poder, por ejemplo, usar el móvil como un trípode o hacer selfies utilizando la cámara principal y la pantalla exterior a modo de vista previa. La configuración de cámaras de este tipo de móviles, además, no suele defraudar. En el caso del Find N2, es la siguiente:

Sensor gran angular Sony IMX890 de 50 megapíxeles y apertura f/1.8.

y apertura f/1.8. Sensor ultra gran angular de 48 megapíxeles y apertura F,2.2, incluye modo Macro

Sensor teleobjetivo Sony IMX709 de 32 megapíxeles con un zoom de 2x y apertura f/2.2.

con un zoom de 2x y apertura f/2.2. Cámara para selfies en la pantalla exterior de 32 megapíxeles

Cámara para selfies en la pantalla interior de 32 megapíxeles

Oppo, además —y como novedad frente al Find N—, ha decidido incluir en esta segunda generación de su plegable su asociación con Hasselblad, quien además de algunos modos y funciones adicionales, se encarga de mejorar la interpretación de los colores de las fotografías. La cámara del Find N2 también cuenta con la NPU propia de la compañía, MariSilicon X, que permite la grabación de vídeo en modo nocturno o la posibilidad de utilizar un modo RAW más avanzado.

Ahora bien, ¿cómo se comportan estas cámaras? En general, las tres hacen un muy buen trabajo, con resultados que destacan por ofrecer un buen detalle, una exposición notable y una correcta interpretación de los colores. La cámara del Find N2, de hecho, parece mejorar el procesado tan abusivo que percibía en algunas ocasiones en la cámara de su antecesor.

Hay, eso sí, un pequeño inconveniente en la cámara de este smartphone, aunque es muy probable que se acabe solucionado vía software. Al cambiar entre el sensor gran angular y el teleobjetivo es posible notar un recorte brusco en la animación y cómo los tonos son considerablemente más cálidos en el sensor con zoom.

Lo interesante del apartado fotográfico del Find N2, no obstante, y como he destacado al principio, es el extra de versatilidad que ofrece su pantalla plegable. La compañía incluye diferentes modos de vista previa para poder sacar el máximo partido al hecho de que el panel pueda doblarse y mantenerse en diferentes ángulos. Por ejemplo, si activamos la cámara y doblamos la pantalla del Find N2 en un ángulo de 90 grados, es posible usar el smartphone como un trípode para capturar fotografías con un menor movimiento. Cuando la pantalla está completamente extendida, es posible rotar la vista previa al panel exterior para poder sacarnos selfies con la cámara interior.