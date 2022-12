Por muchos móviles plegables que haya en el mercado, Samsung —y más concretamente sus Z Flip 4 y Z Fold 4— continúan reinando. Puede que sea por sus especificaciones o por sus funciones de software. O quizá porque en el mercado global, más allá de Asia, no existe otro competidor real. De hecho, todas las alternativas que hemos estado viendo durante estos últimos meses, como el Find N de Oppo o el Vivo X Fold, solo están disponibles en China. La situación, no obstante, podría cambiar muy pronto con la llegada al mercado europeo del Honor Magic Vs, el último plegable de Honor que, además, hemos podido probar brevemente en Hipertextual.

Lo cierto es que en cuanto a especificaciones y aspecto –y, al menos, por lo que he podido comprobar durante mi primer contacto con este dispositivo– el Honor Magic Vs no destaca frente al resto de smartphones plegables con un formato “tipo libro”. Es decir, no tiene un sistema de bisagra revolucionario, o un aspecto completamente diferente a los plegables de hoy en día.

No obstante, sí ofrece mejoras en algunas características frente a, por ejemplo, el plegable de Samsung. El Honor Magic Vs tiene una batería de 5.000 mAh, mientras que el Z Fold 4 cuenta con 4.400 mAh. El grosor del plegable de Honor, además, es menor, con 12.9 mm cuando está completamente plegado, frente a los 15.8 mm del Z Fold 4.

El resto de especificaciones son muy similares al móvil de Samsung. Esto, no obstante, no es ningún inconveniente. De hecho, que tengan características muy parecidas, nos da una idea de cómo puede funcionar el Magic Vs en el día a día.

El Honor Magic Vs presume de pantallas, procesador y cámaras

El móvil de Honor, en concreto, cuenta con una pantalla exterior de 6,45 pulgadas. Es un panel OLED, con una resolución de 1080 x 2560 píxeles píxeles y con una tasa de refresco de 120 Hz. La pantalla interior, que es la flexible, tiene 7,9 pulgadas. En este caso, con una resolución de 1984 x 2272 píxeles y una tasa de refresco de 90 Hz. En su interior, por otro lado, nos encontramos con el SoC Snapdragon 8+ de primera generación, y con configuraciones de RAM y almacenamiento que parten desde las 8 + 256 GB hasta las 12 + 512 GB, aunque, por el momento, se desconoce qué variantes llegarán a Europa.

Sabemos, eso sí, que estará disponible en dos colores: un tono azul claro que destaca por tener un acabado mate en la parte posterior; y un color negro, el cual hace que la trasera sea más brillante. Estos tonos también se aplican a la bisagra, que permite hasta 400.000 pliegues y hace, además, que el Honor Magic Vs no presente ningún hueco entre las dos mitades cuando está completamente plegado. Esto, además, también debe contribuir a una mejor resistencia frente al Galaxy Z Fold 4 u otros plegables similares –no se adentra suciedad o elementos por esos huecos que sí encontramos en otros productos de esta misma categoría–.

La bisagra, no obstante, no hace que la arruga que se genera cuando el móvil está completamente desplegado desaparezca. Esta se nota tanto visualmente, como al tacto, y hace que también surja ese efecto de reflejo que tanto hemos visto en muchos plegables. Debemos tener en cuenta, eso sí, que no hemos podido comprobar cómo se comporta el panel en diferentes condiciones lumínicas.

Otro punto importante del Honor Magic Vs son sus cámaras. El smartphone cuenta con una triple lente que está compuesta por un sensor principal de 54 megapíxeles, una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles, y un sensor teleobjetivo de 8 megapíxeles que permite tomar fotografías con un zoom óptico de hasta 3 aumentos. Adicionalmente, también se incluye una cámara para selfies en la pantalla exterior, y otra en el panel interior flexible.

¿Es realmente una alternativa al Galaxy Z Flip 4?

Por el momento, solo podemos categorizar al Honor Magic Vs como una probable alternativa al móvil plegable de Samsung en Europa, pues todavía quedan por conocer algunos aspectos muy importantes que en una primera toma de contacto no es posible comprobar. Por ejemplo, el funcionamiento de sus cámaras en diferentes condiciones, cómo es su pantalla en exteriores o qué tal es su batería. Honor, además, todavía no ha detallado ninguna función relacionada con el software; uno de los principales puntos clave de los móviles plegables.

Su precio también es una incógnita. Por tanto, tampoco podemos catalogarlo como una opción más económica. Tendremos que esperar hasta las primeras semanas de 2023, momento en el que llegará a España, para conocer todos estos detalles y ver si realmente es una opción a tener en cuenta. Aun así, el Honor Magic Vs apunta a ser lo que llevamos años esperando: una alternativa real –y disponible comercialmente en Europa– a los plegables de Samsung.