Son tiempos extraños en Netflix. El servicio de streaming viene experimentando éxitos que luego no son renovados. Henry Cavill, quien fuera el protagonista de The Witcher, dejó la producción. Este 2 de enero se supo que no habrá segunda temporada de 1899, una serie bien recibida por la audiencia. A esto se suma que Miércoles (Merlin) sí podría tener continuidad… pero en Amazon Prime Video.

De acuerdo con información de Independent, “Miércoles (Merlina) corre peligro de abandonar Netflix”. ¿A qué se debe esta posibilidad? ¿Se trataría de un error estratégico, un mal cálculo por parte de la empresa? Es algo más complejo que involucra una serie de derechos y acciones.

En el medio citado se explica que la serie es una producción de Metro-Goldwyn-Mayer, un detalle clave en todo esto. ¿Por qué? Durante el año pasado, Amazon y Metro-Goldwyn-Mayer establecieron una acuerdo para integrar parte de las empresas. Por esta razón, Amazon podría hacer ejercicio de sus derechos y reclamar Miércoles (Merlina) para sí misma. Una jugada que le serviría para quitar a su competencia uno de sus contenidos más vistos.

Miércoles (Merlina), Amazon y Netflix: ¿qué ocurre?

Miércoles, también titulada como Merlina, se estrenó el pasado 23 de noviembre. Desde entonces y hasta la actualidad, no para de sumar horas de emisión. La serie se posicionó rápido entre las más vistas en la historia de Netflix. Además, sirvió para revivir a una franquicia icónica dentro de la televisión, La familia Addams.

Desde la perspectiva de Amazon Prime Video, tiene todo el sentido intentar tener el control sobre el futuro del relato. Si ya funcionó en una plataforma, ¿por qué no podría hacerlo en otra? Sin embargo, este escenario es solo una posibilidad, no una certeza. De acuerdo con fuentes consultadas por Independent, Netflix se encuentra trabajando en la segunda temporada de la serie.

Por tanto, en el caso de que Amazon Prime Video desee ejercer algún derecho sobre Miércoles (Merlina), quizá ambas empresas deban negociar. Una querrá incorporar la segunda temporada de la serie a su catálogo, mientras la otra, Netflix, deseará conservarla dentro de las opciones de su servicio.

Según Deadline, el acuerdo entre Amazon y Metro-Goldwyn-Mayer no representa exclusividad. Esto quiere decir que no está planteado el escenario en el que todos los contenidos de Metro-Goldwyn-Mayer estén disponibles solo en Amazon Prime Video.

Netflix y sus complicaciones recientes

¿Qué está pasando en Netflix? Durante el mes de noviembre de 2022, el servicio de streaming presentó un plan barato para suscriptores. Se trata de una alternativa más económica pero con anuncios publicitarios. La estrategia no termina de calar. Los primeros índices muestran que solo el 9% de los usuarios inscritos en Estados Unidos tomó esa opción.

A esto se suma la cancelación de Archive 81 y, la más reciente, 1899, junto con otros contenidos, como Mindhunter, que también fueron frenados por Netflix. Esto, en un contexto en el que contaban con audiencias cautivas y, en términos generales, buenas críticas.

La compañía parece estar atravesando una especie de reestructuración. No solo por la presentación de una opción con anuncios. Sino también por los controles sobre las cuentas compartidas y las decisiones sobre las series mencionadas. Ahora, como si Netflix fuera un circo al que le crecen los enanos, está la posibilidad de que la segunda temporada de Miércoles se estrene en Amazon Prime Video.