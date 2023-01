Meta ha seguido los pasos de Twitter retirado el bloqueo a la cuenta de Donald Trump en Facebook e Instagram. El expresidente de Estados Unidos, recordemos, fue suspendido indefinidamente en 2021 por violar las normas de las mencionadas redes sociales. En concreto, se definió que Trump había incitado a la violencia a través de su perfil, una situación que, en gran parte, impulsó el vergonzoso asalto al Capitolio a principios de 2021.

Hasta cierto punto, la decisión de Meta no sorprende demasiado. Primero, porque sabemos cómo se rigen los dirigidos por Mark Zuckerberg. Además, hace algunas semanas, el Financial Times reveló que la compañía tenía la intención de levantar la suspensión a Donald Trump el 7 de enero. No obstante, el movimiento se atrasó —hasta hoy—.

Meta, evidentemente, ha ofrecido una explicación; sabiendo que serán muchísimas personas las que cuestionarán su polémica decisión durante los próximos días. Como era de esperarse, la empresa de Menlo Park se escuda en la libertad de expresar ideas y de no cerrarse al debate. Según mencionan, esto forma parte de sus valores internos.

«Como regla general, no queremos entorpecer el debate abierto, público y democrático en las plataformas de Meta, especialmente en el contexto de las elecciones en sociedades democráticas como Estados Unidos. El público debe poder escuchar lo que dicen los políticos, lo bueno, lo malo y lo feo, para que puedan tomar decisiones informadas en las urnas.» Meta.

Meta señala que Donald Trump sigue obligado a cumplir las normas

Crédito: Unsplash

Ahora bien, desde Meta recalcan que absolutamente nadie, ni siquiera Donald Trump, tiene vía libre para expresar lo que sea. Señalan que siguen existiendo normas que se deben seguir al pie de la letra. Caso contrario, volverán a recurrir a las sanciones ya conocidas. “Esto no significa que no haya límites para lo que la gente puede decir en nuestra plataforma. Cuando existe un riesgo claro de daño en el mundo real, actuamos”.

¿Por qué Meta bloqueó a Donald Trump hace dos años y ahora da marcha atrás? De acuerdo a su comunicado, en 2021 actuaron con base en circunstancias “extremas y muy inusuales”. Además, reconocen que quedó pendiente analizar en qué momento levantarían la suspensión al susodicho.

“Suspendimos indefinidamente las cuentas de Facebook e Instagram del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de que elogió a las personas involucradas en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Luego remitimos esa decisión a la Junta de Supervisión, un organismo experto establecido para dar control y equilibrio independiente en nuestra toma de decisiones. La Junta confirmó la decisión, pero criticó la naturaleza abierta de la misma y la falta de criterios claros sobre cuándo se restablecerían las cuentas suspendidas, y nos indicó que revisemos el asunto para determinar una respuesta.” Meta.

Meta, entonces, trabajó para establecer un periodo concreto al bloqueo, dejándolo en dos años. Indican que realizaron cambios en su normativa para que quede claro no solo qué tipo de actos están prohibidos, sino también informar claramente cuáles son las consecuencias de realizarlos.

La empresa dirigida por Mark Zuckerberg reconoce, también, que tuvieron que tratar el caso de Donald Trump de una manera especial. ¿La razón? Porque es una figura pública con demasiada influencia en los Estados Unidos. Al final, concretaron que los usuarios tiene derecho a escuchar el expresidente una vez cumplida la sanción.

“La pregunta no es si elegimos restablecer las cuentas del Sr. Trump, sino si todavía persisten circunstancias tan extraordinarias que justifiquen extender la suspensión más allá del período de dos años.”

Por supuesto, en Meta no descartan la posibilidad de que Donald Trump vuelva a caer en el mismo comportamiento. Sin embargo, esta vez están preparados para actuar en consecuencia. De existir una reincidencia, habrá sanciones severas. “En caso de que el Sr. Trump publique más contenido infractor, se eliminará y será suspendido entre un mes y dos años, según la gravedad de la infracción”, añaden.