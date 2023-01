Con el estreno de The Last of Us a la vuelta de la esquina, siguen surgiendo detalles sobre cómo Sony planeaba adaptar el popular videojuego de PlayStation. La idea original, de hecho, era crear una película, no una serie. Tan avanzado estaba el proyecto que los responsables de la producción ya estaban buscando a los actores protagonistas, y varios nombres estaban sobre la mesa.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Neil Druckmann, showrunner de la serie y una de las mentes maestras detrás del videojuego, dijo que había "docenas y docenas" de candidatos para interpretar a Joel y Ellie. Sin embargo, en el caso de la menor, había un nombre que figuraba por encima del resto: Maisie Williams. Sí, la actriz que dio vida a Arya Stark en Juego de Tronos pudo ser Ellie en la película cancelada de The Last of Us.

La intención de los productores era que el papel de Ellie fuera encarnado por una actriz que se mostrara dura, pero también vulnerable; que a pesar de su corta edad fuera capaz de exponer una actitud violenta. ¿Quién mejor que Maisie Williams?

La actriz británica brilló como Arya Stark de principio a fin. Si bien en un principio denotaba inocencia, conforme transcurrieron las temporadas se fue convirtiendo en un personaje tenaz, valiente y, en los últimos episodios, temido. Arya, de hecho, fue quien asesinó al Rey de la Noche, la mayor amenaza de los reinos de Westeros. Por lo tanto, no sorprende que la hayan considerado para ser Ellie en un filme de The Last of Us.

Ahora bien, a la producción se le atravesó un problema imposible de frenar: Maisie Williams estaba creciendo, lo cual dificultó adaptarla a la edad de Ellie. En el primer juego de The Last of Us, que es la base narrativa de la serie y en su momento de la película, Ellie solo tiene 14 años. En consecuencia, se vieron obligados a descartar a Williams.

El resto de la historia ya la conocemos. Sony descartó el largometraje y prefirió aliarse con HBO, distinguida por la calidad de sus producciones, para crear una serie. Pese al cambio de rumbo que tuvo el proyecto, la misión de encontrar a una actriz que cumpliera esas características se mantuvo vigente.

Al final, Neil Druckmann y Craig Mazin se decantaron por Bella Ramsey, quien curiosamente también fascinó a la audiencia de Juego de Tronos por su interpretación como Lyanna Mormont. Siendo sinceros, su elección fue muy acertada.

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos. Suscríbete a HBO Max y ahorra

En relación a la película de The Last of Us, son varios motivos los que propiciaron su cancelación. Básicamente, no cumplía con los estándares que demandaba la franquicia. Se acercaba más a una aventura tipo Resident Evil o World War Z en lugar de heredar el tono serio y tenso del videojuego.

Además, determinaron que era una tarea imposible contar los hechos de la primera entrega, que dura casi 15 horas, en un solo largometraje. El formato episódico, entonces, surgió como salvavidas. Recuerda que The Last of Us se estrena el próximo 15 de enero de manera exclusiva en HBO Max.