Alerta de spoilers: esta publicación contiene numerosos spoilers de la serie de The Last of Us y del videojuego The Last of Us Parte 2.

El episodio 6 de The Last of Us ha generado muchísima conversación. Principalmente, porque los fans de la franquicia, aquellos que han podido disfrutar también los videojuegos, pudieron identificar la posible aparición de uno de los personajes más importantes del segundo juego.

Cuando Joel y Ellie se encuentran comiendo y hablando con Tommy y Maria en el comedor del refugio, en determinado momento se puede ver a una joven que, con un semblante evidentemente nervioso, se asoma al fondo para ver a los nuevos visitantes. Ellie, sin embargo, reacciona negativamente contra ella para ahuyentarla.

Por su aspecto físico y la manera de vestirse, los fans especulan que se trata de Dina, quien en The Last of Us Parte 2 es presentada como la pareja sentimental de Ellie. La susodicha, desde luego, tiene un papel fundamental en el desarrollo de la narrativa.

Neil Druckmann, showrunner de la serie y director del segundo juego, se hizo eco del debate que gira en torno a la mencionada escena. El creativo, si bien no ha confirmado que la teoría de la audiencia sea correcta, tampoco la ha negado.

¿Dina aparece por primera vez en The Last of Us?

Bueno, tiene todo el sentido que sea ella. Más allá de las semejanzas físicas con el personaje, un punto importante es que el segundo juego no profundiza del todo en el momento en que ambas se conocieron. Dado que los protagonistas recién llegaron al refugio, sería normal que Ellie, durante su primera estancia, haya coincidido en algún momento con Dina.

Recordemos que la serie se está atreviendo a contar sucesos que, si bien no tuvieron espacio en el videojuego, sí enriquecen la historia del mismo.

Además, en el pasado Neil Druckmann dejó entrever que Dina era uno de los rostros con presencia en la primera temporada de The Last of Us. En marzo de 2020, con motivo del Día Internacional de la Mujer, HBO lo celebró compartiendo un vídeo para mostrar a los personajes femeninos de sus series y películas. El creativo citó el material en Twitter y comentó:

«Ahora tienen a Ellie, Riley, Tess, Marlene, Maria, __, ¡y algunas más!»

Ellie y Dina en ‘The Last of Us Parte 2’

Los cuatro espacios coinciden con Dina, aunque también con Anna, madre de Ellie. Últimamente, se ha especulado que Ashley Johnson, quien da vida a Ellie en los juegos, aparecerá en la serie como la mamá de la protagonista —por medio de un flashback, Evidentemente—.

Así pues, parece que los showrunners empiezan a mostrar piezas que más tarde, en futuras temporadas, encajarán en un rompecabezas narrativo.

No hay que olvidar que HBO ya confirmó que The Last of Us tendrá segunda temporada para adaptar Parte 2. Sin embargo, debido a la complejidad y duración de este último, Neil Druckmann y Craig Mazin consideran que requieren más de una temporada para contar la historia correctamente. Por supuesto, Dina estará incluida.

