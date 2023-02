El cierre del sexto episodio de The Last of Us dejó una referencia musical al primer capítulo de la serie de HBO. El comienzo de la adaptación terminó con el tema Never Let Me Down Again, uno de los clásicos de Depeche Mode. Esta pieza volvió a sonar en la producción, pero con una voz distinta a la escuchada antes. El detalle no pasó desapercibido y ya se sabe quién se encuentra detrás del cover.

Los temas musicales en The Last of Us son una coordenada para el espectador: dependiendo de la época de la canción, sus protagonistas corren mayor o menor peligro. Cuando se trata de piezas musicales de los años 80, el riesgo es inminente. Never Let Me Down Again se lanzó en 1987. El primer uso dentro de la producción de HBO fue cuando Joel Miller (Pedro Pascal) y Ellie Williams​ (Bella Ramsey) comienzan su viaje juntos.

La segunda vez que Never Let Me Down Again se escucha en The Last of Us es con ambos personajes siendo perseguidores por otras personas. Joel, durante una pelea, queda malherido. Ellie, entonces, se encuentra en una situación más que incómoda: la vida de los dos corre peligro y ella está atravesando un estado de nerviosismo y miedo. Esta secuencia, con la que se cierra el sexto episodio de la serie, tiene varias lecturas simbólicas y una sorpresa: el nombre de quien canta el tema.

The Last of Us y la voz que interpreta Never Let Me Down Again en el sexto episodio

En un nuevo episodio del pódcast oficial de The Last of Us, Craig Mazin, guionista y co-creador de la serie de HBO, explicó que la artista que da voz al tema de Depeche Mode es su hija, Jessica Mazin. Esto fue lo que dijo:

«Quería volver a presentar ese tema. Pero esta vez desde un punto de vista de tristeza y el duelo. También quería escuchar una voz femenina cantándola para hacer como un eco de Ellie. Puedes pasar meses contactando con varias personas de todos los niveles de fama para tratar de hacerlo. Pero el problema que tenía era que había una chica al final del pasillo de mi casa y sabía que ella podía romperla. Así que le envié la canción y le dije: ‘Jessie, ¿puedes hacer una versión de esto, inquietante, lenta, y sobre una hija que llora la pérdida de su padre? Solo ten eso en mente mientras lo haces'».

Durante su explicación, Craig Mazin da con un punto clave del tema y The Last of Us: el duelo y el drama implícito que atraviesa al vínculo de Ellie y Joel. La primera vez que este tema sonó en The Last of Us, ambos eran desconocidos para el otro. Habían establecido un acuerdo, se acompañarían hasta el final. Ese contexto podría interpretarse como de aventura y peligro. En cambio, la segunda ocasión en la que suena Never Let Me Down Again se produce en un ambiente distinto.

Joel y Ellie, aunque aún no conocen a detalle la historia del otro, tienen una relación mucho más cálida que antes. A través de los distintos capítulos, el espectador ha podido conocer parte del pasado de cada uno de ellos. El nexo más evidente entre ambos es la ausencia de sus familiares y el vacío que se está llenando con el otro.

En el caso de Joel, desde el primer capítulo de The Last of Us quedó claro que la pérdida de su hija atraviesa toda su historia. En cambio, cuando se trata de Ellie, no hay una figura paterna (ni materna) que ella pueda tener como referencia. Aunque los personajes se niegan a asumir esos roles, se está produciendo de forma tácita. Una de las estrofas de la canción mencionada dice lo siguiente:

“Estoy dando un paseo con mi mejor amigo.

Espero que nunca me decepcione de nuevo.

Me promete que estaré a salvo, como en casa,

mientras recuerde quién lleva los pantalones.

Espero que nunca me decepcione de nuevo”.

En este capítulo de The Last of Us, Joel termina en el suelo, herido, mientras Ellie intenta que él no cierre los ojos por completo. Ella teme que muera y se quede completamente sola. Al sonar el tema, es válido sospechar que no pocos espectadores hagan la conexión: la chica no quiere una nueva decepción en una vida plagada de tristezas a la que Joel llegó para darle algo de humanidad.

