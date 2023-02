Durante cada capítulo de The Last of Us emerge una canción que guarda estrecha relación con lo que está ocurriendo o pasará. A diferencia de otras producciones en las que abundan los temas musicales, en este caso suele ser una pieza la que resulta más relevante, hasta el punto de imponerse por sobre otras. Es parte del lenguaje cinematográfico que plantea la serie, marcando la tensión narrativa a través de este recurso.

Uno que, a su vez, forma parte de una serie de coordenadas planteadas por la The Last of Us para que el espectador, como en el juego, esté atento a posibles sorpresas y referencias. La música tiene un vínculo con los códigos que Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett) establecieron para comunicarse con Joel Miller (Pedro Pascal). Dependiendo de la época de la canción que sonara por la radio, había un significado u otro.

De esa manera, sin necesidad de palabras, Bill, Frank, Joel y Tess (Anna Torv) podían comunicarse. Así como los personajes sabían del otro a través de la música, en The Last of Us se plantea un juego similar con el espectador: dependiendo del tema que suene, se puede anticipar o tener una referencia acerca de hechos futuros o el tono general que tendrá el episodio.

The Last of Us es el estreno del año y solo puedes verla en HBO Max Disfruta de The Last of Us y ahórrate un 35% en HBO Max

Los cogidos de Bill y Frank, la música

y su importancia en The Last of Us

Joel sostiene un libro en el que se encuentran unos códigos, en la adaptación realizada por HBO. Son los siguientes:

B/F

60 – No hay nada

70 – Nuevas existencias

80 – X

Dependiendo de la época en la que haya sido estrenada la canción que sonare por la radio, habría una lectura o interpretación. En un principio, esto se plantea para cuestiones comerciales. Llevar algunas semillas u otros productos de un lado a otro. Pero The Last of Us lleva esta idea un poco más allá: también sirve para indicarle al espectador el momento en el que se encuentra, qué tipo de capítulo está disfrutando o generar expectativa en relación con el futuro de la historia.

Al traducir esos códigos en clave musical, podría componerse algo así:

60 – Tranquilidad o serenidad

70 – Novedad o Incertidumbre

80 – Aventura, tensión o peligro

Para tener una pista más clara, se puede tomar como referencia el final del primer capítulo de la serie. Fue con el tema Never Let Me Down Again, de la agrupación británica Depeche Mode. La canción se lanzó en 1987. En The Last of Us, mientras la pieza sonaba, Joel, Tess y Ellie Williams​ (Bella Ramsey) caminaban juntos hacia un camino inhóspito. Una de las estrofas de esa canción, traducida al castellano, dice:

“Estoy dando un paseo con mi mejor amigo.

Espero que nunca me decepcione de nuevo.

Me promete que estaré a salvo, como en casa,

mientras recuerde quién lleva los pantalones.

Espero que nunca me decepcione de nuevo”. Fragmento traducido de Never Let Me Down Again.

El tercer capítulo dejó otro ejemplo de cómo un tema musical le permitió a la producción de The Last of Us asentar el tono de la historia. Long Long Time, interpretada por Linda Ronstadt y lanzada en 1970, fue la canción elegida para contextualizar la relación entre Bill y Frank. Mientras el segundo la cantó con alegría, el primero lo hizo lleno de nostalgia. Fue una forma de describir el tránsito emocional de cada uno. En las siguientes estrofas, también traducidas al castellano, podría agruparse toda la relación de los personajes:

“Y el tiempo limpia

las heridas invisibles del amor.

Eso es lo que alguien me dijo,

pero no sé lo que significa.



Porque he hecho todo lo que sé,

para tratar de hacerte mío.

Y creo que te amaré,

por mucho, mucho tiempo” Fragmento traducido de Long Long Time.

Un ejemplo relacionado con el lenguaje cinematográfico de la serie, ligeramente distinto a los anteriores, se produce en el cuarto episodio. En este suena Alone and Forsaken, de Hank Williams, lanzado en 1951. La música de esta canción invita a pensar en las películas de vaqueros, en relatos donde los personajes pasan mucho tiempo solos a través de enormes extensiones de tierra. Justo lo que ocurre con Joel y Ellie.

Date de alta en HBO Max y tendrás acceso a las mejores series y películas exclusivas como The Wire, Los Soprano o Juego de Tronos. Incluye todo el catálogo de Warner, los clásicos de Cartoon Network y los grandes estrenos. Ahorra un 35% en HBO Max

Estos detalles son puntos clave, sutiles, que se encuentran dentro de The Last of Us y que contribuyen a que la experiencia global de la serie se enriquezca. Es una manera de contar y construir atmósferas sin que medien las palabras o las explicaciones. Conviene tener en cuenta que, al ser temas tan representativos, puede que el espectador también tenga sus propios recuerdos en relación con ellos. Por tanto, esas canciones viven a través del uso que se les da en la serie y más allá de ella.

También en Hipertextual: