La noticia de la cancelación de 1899 ha tomado por sorpresa a buena parte de los fans. La producción de Jantje Friese y Baran bo Odar se convirtió en un éxito entre suscriptores. Además de una de las series más comentadas de año 2022.

Según las cifras de Netflix, la serie ha sido vista durante 257 millones de horas en total, un dato con el que la misma plataforma reconocía su impacto. De modo que la cancelación de 1899 y su abrupto final dejan algunas preguntas acerca de los métodos de selección del servicio de suscripción sobre la permanencia de su contenido.

¿Por qué cancelar 1899 apenas dos meses después de su estreno y todavía sin que su importancia pudiera ser analizada en toda su extensión? El otro gran interrogante que plantea su abrupto final es si en realidad la serie necesitaba nuevos capítulos para relatar su historia.

Según Friese y Odar, el relato requería de tres temporadas para completarse. Aun así, su final abierto y con la mayoría de las preguntas argumentales respondidas podía tomarse como una conclusión satisfactoria. ¿Fue este último aspecto determinante para una decisión que, en un primer análisis, parece apresurada?

El duro camino de 1899 hasta su cancelación

En realidad, 1899 se convirtió en un contenido de difícil clasificación. A pesar de su historia enigmática, una puesta en escena elegante y un sólido guion, la serie dividió a la crítica y al público. Considerada lenta y poco comprensible por algunos y una pieza de arte de sofisticado misterio por otros, debió competir con la alargada sombra de Dark.

Pero también con una circunstancia que marcó su futuro. Se esperaba que la serie tuviera una repercusión inmediata y su impacto fue moderado. Algo que pudo acelerar la cancelación de 1899. La producción alemana necesitaba justificar la colosal inversión realizada en set. Su elevadísimo coste de producción puso a la serie en medio de la necesidad de ser un suceso a gran escala. Uno con tanta relevancia como para justificar la inversión de $62.2 millones de dólares en su filmación.

1899 tuvo que atravesar el parón de la pandemia, lo que la obligó a replantear cómo filmar sus secuencias en el mar. Al final, el equipo de producción creó un escenario artificial para las escenas marítimas. La mayoría de los capítulos se grabaron en una instalación virtual denominada Volume, a través de tecnología punta. Lo que encareció de forma determinante sus costos.

Entre la popularidad y el coste

De modo que 1899 necesitaba no solo ser un éxito en cuanto a horas de transmisión. También convertirse en una serie con una repercusión tan considerable como para combinar una robusta audiencia con un éxito fuera de la pantalla. Pero, estrenada una semana antes de Miércoles, producida por Tim Burton, 1899 debió competir casi de inmediato con la popularidad de un título resonante. Una circunstancia que acabó por convertir la serie alemana en una discreta historia sin mayor peso del catálogo de Netflix.

¿Fue determinante esa conjunción de situaciones para la cancelación de 1899? Netflix no atraviesa el mejor de los momentos financieros. Tras algunas estrategias enérgicas que no tuvieron el impacto necesario, el servicio podría analizar sus opciones de programación. Una de ellas, solo renovar contenido capaz de sostener la posibilidad de un nuevo éxito importante. La serie 1899, con su historia que muestra progresivamente sus secretos y exige paciencia del espectador, podría no ser la opción natural para una táctica semejante.

La cancelación de 1899 con un escándalo acuestas

La serie debió enfrentar acusaciones de plagio en medio de un estreno que no tuvo el efecto inmediato de cautivar el público. A través de Twitter, la autora brasileña Mary Cagnin acusó a los creadores de utilizar un cómic de su autoría en la historia. El hilo se convirtió en viral de inmediato y, aunque no se demostró su veracidad, provocó una polémica considerable. Tanto como para que incluso los creadores de la serie respondieran en sus cuentas personales de Instagram.

¿Pudo el escándalo en plataformas sociales afectar la popularidad y posterior cancelación de 1899? En realidad, el tema sobre el robo de propiedad intelectual nunca llegó a un terreno legal. Pero, a pesar de eso, pudo haber tenido peso en la pérdida de interés del público alrededor de la producción.

Aunque la serie se encontró entre los diez programas más vistos a nivel mundial de la plataforma, pronto decayó y desapareció en las tablas de contenido. Menos de dos meses después de su estreno, la serie alemana se había convertido en un éxito discreto en el catálogo de Netflix.

1899 deja algunas incógnitas en el tintero

Pero hay otra gran pregunta que también es obvia. ¿Necesitaba la serie una segunda temporada? Con una conclusión abierta, pero en cierta forma sólida, el argumento respondió la mayoría de sus preguntas. Lo que también podría haber sentenciado una posible segunda temporada y repercutido en la cancelación de 1899.

Después de todo, los interrogantes sobre las simulaciones, su creador y el motivo mismo de la existencia del fenómeno quedaron respondidas. Lo que, claro está, lleva a cuestionar si Netflix podría invertir en una continuación que se limitara a profundizar en el universo planteado por los creadores.

1899, con todo su aire enigmático, terminó por no encontrar un sentido claro de su futuro. ¿Podría la historia tener mayor atractivo con mayores datos que fundamentaran su relato central? ¿La respuesta al gran misterio de otras tantas realidades paralelas podría apuntalar su solidez? En apariencia, la producción había mostrado sus mejores recursos, lo que podría haber precipitado la cancelación de 1899 por parte de Netflix.