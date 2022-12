Microsoft ha anunciado una nueva asociación. En esta ocasión, la familia Xbox une fuerzas con Calm. Sí, la aplicación dedicada a la meditación, relajación y mejoras del sueño. Ahora, Calm ofrecerá por primera vez sonidos basados en populares bandas sonoras de juegos, y está disponible desde hoy mismo para todos los suscriptores de Calm Premium.

Si cuentas con una suscripción al servicio, ya puedes acceder a sonidos basados en el popular Halo Infinite y Sea of Thieves. Ambos exclusivos de las consolas Xbox y Windows. Ya sea que lo requieras para dormir, relajarte o meditar, Calm los pone a tu disposición en su amplia biblioteca.

¿Qué escuchamos en cada uno de los sonidos relajantes basados en videojuegos? El comunicado de prensa describe la experiencia como una que te permite "disfrutar de los sonidos meditativos de las olas arremolinadas y el parloteo de los pájaros de la extensión oceánica de Sea of Thieves". En cuando a Halo Infinite, describen los "sonidos ambientales alienígenas de Zeta".

Xbox quiere prestar más atención a la salud mental de sus jugadores

Xbox y Calm acercan el cuidado de la salud mental a los jugadores

La colaboración con Calm llega como un esfuerzo por parte de Xbox para acercar los argumentos acerca de la salud mental a su base de jugadores. Por esto, aunque una suscripción a Calm Premium tiene un coste de 69.99 dólares anuales, los suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate recibirán un periodo de prueba gratis por tres meses; junto a un descuento del 50% en el precio del primer año.

Pero, ¿qué tan confiable es Calm? Si bien este tipo de sonidos han demostrado tener un impacto positivo en la salud mental, no pueden considerarse sustitutos para la asistencia sanitaria mental. Una meta-revisión sobre este tipo de apps publicada en 2022 demostró que su efectividad puede ser "de pequeña a moderada en relación con nada". Es decir, son mejores que no tener tratamiento en absoluto, pero no pueden sustituir terapias e intervenciones reales.

Microsoft crea espacios seguros en sus juegos

De acuerdo a una encuesta global encargada por Xbox, un 54% de los jugadores afirmaron usar los videojuegos como un medio para aliviar el estrés. Por esto mismo, han creado una nueva sección en la biblioteca de Xbox Game Pass. Allí, presentan historias que podrían "proporcionar un escape de las pruebas de la vida" a los jugadores.

Entre estos títulos, Xbox ha resaltado a Stardew Valley, Disney Dreamlight Valley, Unpacking, Persona 5 Royal y Hellblade: Senua's Sacrifice.

Estos dos últimos son una elección interesante por parte de Microsoft. Después de todo, se trata de títulos que tocan temas bastante maduros y traumáticos, y con una ambientación bastante oscura. Hellblade: Senua's Sacrifice, por ejemplo, nos muestra una simulación de la psicosis. Persona 5 Royal, por otro lado, cuenta con una advertencia de alusión al suicidio. Así que tenlo en cuenta antes de embarcarte en estas aguas tan profundas.