Con la muerte de Windows Mobile, Microsoft parecía haber perdido de forma irremediable la carrera móvil frente a Google y Apple. Más tarde, la veríamos intentarlo una vez más con sus propias propuestas de ecosistema a través de sus apps. Nuevos rumores parecen indicar que Microsoft estaría desarrollando una super app encabezada por Bing, y tendría como intención romper el dominio de Apple y Google de una vez por todas.

¿Que propone esta super app de Microsoft? Todo apunta a una combinación de distintos servicios. Algo que ya hemos visto tener gran éxito en Asia, donde propuestas parecidas como WeChat o KakaoTalk ofrecen todo tipo de servicios bajo una misma aplicación.

The Information ha sido uno de los primeros en reportar la información. Para intentar plantar cara a Google y Apple, Microsoft ha estudiado la posibilidad de crear una super app con "compras, mensajería, búsquedas en Internet, noticias y otros servicios en una única aplicación para teléfonos inteligentes". Un intento bastante ambicioso de la compañía por alcanzar y superar el nivel de Google y Apple en este sector.

Por otra parte, los ejecutivos de Microsoft tienen la idea de usar la app para aumentar su negocio multimillonario de publicidad. Igualmente pretenden atraer a un mayor público al servicio de mensajería Teams, por el que tanto han apostado últimamente.

Microsoft pretende sustituir las tiendas de aplicaciones por su super app

A diferencia de Apple y Google, Microsoft no tiene un equivalente a la App Store o Play Store en smartphones. Esto se vería solucionado a través de esta super aplicación. En ella los usuarios no tendrían necesidad de acudir a otros sitios, dado que todo estaría al alcance de un mismo lugar.

Microsoft, intenta emular el éxito de Tencent, la compañía china que combina un montón de servicios. Todos se encuentran integrados en WeChat, desde donde los usuarios pueden acceder a mensajes, compras, juegos en línea, noticias, e incluso identificaciones y pases de viaje.

Eso sí, los de Redmond no son los primeros en pensar en una propuesta de este estilo. El magnate Elon Musk ya ha hablado al respecto, y en su momento llegó a sugerir que la compra de Twitter sería la pieza central de toda la estrategia. ¿Logrará hacerlo? Todavía no podemos afirmar ni desestimar nada.

Ahora, donde Microsoft tendrá que enfrentarse fuertemente será en las regulaciones de las tiendas de aplicaciones. Apple es bastante conocida por regir su App Store con puño de hierro, y una aplicación que pueda mermar el uso de sus apps propetarias no será vista con buenos ojos. Sin embargo, puede que los intentos de la Unión Europea con la Ley de Mercados Digitales para crear sistemas más descentralizados termine jugando a favor de Microsoft.

Por supuesto, esto no es más que un rumor. De momento, la compañía no ha hecho anuncios al respecto, así que solo queda esperar a ver si termina siendo cierto o no.