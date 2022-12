Hasta el pasado viernes, 47 personas cayeron enfermas en Australia después de comer una marca concreta de espinacas baby envasadas. Además, de todas ellas, 17 necesitaron hospitalización médica, algunas con síntomas bastante graves, aunque de momento no ha habido que lamentar ninguna muerte. Lo curioso es que, entre sus síntomas, muchos de ellos mostraron alucinaciones. Veían imágenes que no estaban allí.

Como es lógico, el lote de espinacas afectado ha sido ya retirado de los supermercados, con la consiguiente alerta para aquellas personas que ya las hubiesen adquirido y aún no las hubiesen tomado. En principio solo se retiró la espinaca baby vendida en Costco con fecha de caducidad del 16 de diciembre. Por lo tanto, se advierte a quienes la tengan en casa para que no la consuman y la devuelvan al establecimiento en el que la adquirieron. No obstante, dada la gravedad de la situación, se ha optado por retirar y advertir también sobre la misma espinaca, con caducidad del 28 de diciembre. Y también una ensalada de falafel de garbanzos y otra de pollo. No hay casos reportados en relación con estas ensaladas; pero, dada la proximidad en la recolección de los vegetales, se ha optado por tomar esa precaución adicional.

Ahora bien, ¿qué contenían esas espinacas para causar alucinaciones a los consumidores? Es una pregunta difícil de contestar, aunque las distribuidoras de alimentos implicadas y las autoridades sanitarias ya se encuentran analizando los casos y aseguran tener algunos indicios, aunque de momento no han dado una explicación definitiva.

Las espinacas no producen alucinaciones, pero algunas hierbas sí

La explicación más plausible a esta curiosa situación es que las espinacas estuviesen contaminadas con alguna hierba silvestre cuyas toxinas causen esas alucinaciones.

De momento, se están analizando tanto los restos vegetales retirados como la sangre y la orina de los pacientes afectados. El objetivo es determinar qué sustancia es la responsable de sus síntomas y, así, dar con la planta que pudo generarlos.

Cabe destacar que existen controles de calidad para evitar que estas situaciones ocurran. Aun así, a veces la contaminación puede pasar desapercibida y ahí es donde entran en juego alarmas como las que se han activado con estas espinacas. En cuanto algunas personas comenzaron a reportar síntomas como visión borrosa, fiebre, pupilas dilatadas, confusión y alucinaciones, se procedió a tomar las debidas precauciones para que los productos contaminados no se siguiesen distribuyendo.

Ahora, como ha declarado a The Sydney Morning Herald uno de los doctores que están atendiendo los casos, el doctor Darren Roberts, solo queda esperar que los enfermos no vayan a más. Ni en cantidad ni en gravedad.

Mientras tanto, es importante remarcar que las espinacas son un alimento totalmente saludable. Sí que hay que evitar, o al menos minimizar, su consumo en niños menores de tres años, por su alto contenido en nitratos. Sin embargo, más allá de eso, no son peligrosas. Lo que ha ocurrido en Australia es algo provocado por una contaminación puntual. Comer espinacas no te causará alucinaciones, así que puedes hacerlo sin problema. Eso sí, si las recolectas tú, cuidado con las malezas que crecen a su lado, no vaya a ser que te lleves una sorpresa.