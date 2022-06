Las dietas milagro no dejan títere con cabeza. Una vez más, volvemos a la carga con un nuevo disparate nutricional. En esta ocasión, de la mano de la presentadora de televisión Mercedes Milá. Hace unas semanas se popularizó el testimonio de la citada periodista, quien afirmó que acude a un centro especializado para realizar una serie de “limpiezas” a base de ayuno extremo. Una práctica que suena cuanto menos peligrosa.

“Vas allí y te tomas unos zumos los días que decides que te vas a quedar. Haces ejercicio y descansas, entonces tu cuerpo se va limpiando, regeneras tejidos y el sistema circulatorio”, declaró la conocida presentadora.

Pero, ¿acaso un zumo puede ayudar a regenerar nuestros tejidos? ¿Existe algún tipo de limpieza eficaz para el organismo? ¿El cuerpo humano es una lavadora? Las dudas que nos asaltan a raíz del testimonio de Mercedes Milá son demasiadas.

¿Dieta detox de Mercedes Milá para limpiar qué?

Hay varias cosas que comentar en este caso de Mercedes Milá. En primer lugar, el cuerpo humano no necesita “limpiarse” o “detoxificarse” ya que no se contamina en una rutina dietética normal. Ni siquiera aunque esté llena de alimentos insanos o ultraprocesados. Y si nos intoxicamos —debido a la ingesta accidental de algún producto tóxico ajeno a la alimentación, por ejemplo— lo que debemos hacer es acudir al hospital, no beber zumos o licuados. Es algo que carece de todo fundamento científico y atenta contra la lógica nutricional. Por otro lado, ya contamos con órganos que se encargan de filtrar las sustancias de desecho de nuestro organismo. Se llaman hígado y riñones.

De esta forma, todos los remedios milagrosos que prometen detoxificar o limpiar el organismo carecen de evidencia científica. Además, en ocasiones pueden llegar a ser peligrosos, ya que suponen la ingesta de compuestos potencialmente peligrosos para la salud. Es el caso del ácido oxálico, presente de forma natural en vegetales de hoja verde como la espinaca cruda. Paradójicamente, un zumo detox a base de espinacas para desincrustar la supuesta mugre de tu organismo puede llegar a causarte problemas. Y no son moco de pavo precisamente. Concretamente, hablamos de cálculos renales o “piedras” en tus riñones.

Foto por Bill Oxford en Unsplash

¿No es irónico esto de Mercedes Milá? Así lo lleva alertando la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) desde hace años, catalogando la ingesta de ácido oxálico en zumos detox como un riesgo emergente para la salud. El motivo es que las concentraciones de ácido oxálico u oxalatos alcanzan cifras extremadamente preocupantes durante el seguimiento de estas famosas rutinas detox. Hilando fino, 180 miligramos (mg) de ácido oxálico al día se considera el límite tolerable para la salud, y en un zumo detox de 250 mililitros (ml) se sobrepasa fácilmente dicha cantidad.

Por otro lado, el ácido oxálico puede disminuir la absorción de minerales como el potasio, sodio, calcio o hierro. Y, para rematar la faena, si ingerimos estos zumos en situación de ayunas —es decir, sin haber comido nada previamente— estaremos incrementando la absorción de oxalatos. Si te preocupa a partir de ahora consumir espinacas, debes saber que no hay problema en una dieta normal. Con el cocinado la cantidad de oxalatos se reduce drásticamente. El problema viene cuando se produce un consumo abusivo de vegetales crudos, como es el caso de los zumos detox.

¿Seguro que es ayuno?

El ser humano siempre ha llevado a cabo ciclos de ayuno o ayuno intermitente, ya sea por motivos culturales o religiosos. En los últimos años también los llevamos a cabo buscando una mejora de la salud. Sin embargo, realizar un ciclo de ayuno de siete días completos —como es el caso de Mercedes Milá— solamente se puede traducir en peligro y debería hacer sonar todas las alarmas.

A pesar de ello, parece que realmente no estaríamos ante una situación de ayuno. El motivo es que la ingesta de zumos detox contiene calorías, vitaminas, minerales y algo de fibra dietética, por lo que no sería un ayuno completo. Tampoco sabemos si se realiza una limitación horaria a lo largo del día, marcando las horas aptas para comer y las que no. Esto sería un ayuno intermitente. De esta forma, solo podemos concluir que la rutina dietética declarada por Mercedes Milá cuenta con una supresión de alimentos sólidos. En sí esto no tiene por qué ser un problema. Muchas personas no pueden consumir alimentos sólidos, y únicamente consumen líquidos o purés. Aunque en este caso se debe a problemas de salud o avance de la edad.

Getty Images

En este caso estamos ante algo bien distinto, ya que la restricción de alimentos sólidos se produce por una falsa creencia hacia la salud. Alimentarse únicamente a base de zumos, aunque sea solo una semana, puede conllevar serios déficits nutricionales y energéticos para nuestro organismo. Aunque las vitaminas, minerales y fibra dietética de los vegetales son necesarios para el organismo no podemos alimentarnos solo a base de ello. También necesitamos ingerir proteínas y grasas saludables procedentes de otros grupos alimentarios como las legumbres, frutos secos, pescado, aceite de oliva, lácteos o huevos, por poner algunos ejemplos.

Adelgazas, pero porque no comes nada

Por último, las posibles ventajas asociadas al ayuno intermitente como la mejora del rendimiento deportivo y la pérdida de peso pueden aparecer cuando la pauta dietética se controla adecuadamente a través de un profesional sanitario especializado. No debemos confiar en gurús ni dietas extremas como la de Mercedes Milá que solamente merman nuestra salud, ya que no ofrecen ningún tipo de garantía. Mucho menos realizar estas rutinas por nuestra cuenta, ya que corremos el riesgo de padecer serios trastornos derivados de una desnutrición o déficit de determinados nutrientes esenciales.

Mercedes, te pido que abandones. No la casa de Gran Hermano, sino este tipo de locuras dietéticas que solamente perjudican la salud y promueven pensamientos pseudocientíficos a mansalva. Muchas personas tienen problemas para perder peso y pueden verse muy influenciadas por testimonios como el tuyo. Otorgarles falsas esperanzas a dichas personas apoyadas en remedios que no solamente carecen de eficacia demostrada, sino que pueden perjudicar la salud seriamente, es cuanto menos deplorable. Por favor. Cesa en tu afán maligno y pernicioso hacia la salud humana y la lógica nutricional.