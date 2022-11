1899 es el nuevo fenómeno de Netflix y de los creadores de Dark. Se acaba de estrenar y ya está envuelto en polémica por acusaciones de ser un plagio de un cómic de hace algunos años. No obstante, todo el mundo está bastante de acuerdo en que la historia engancha. Si todavía no has empezado a ver la serie, te recomendamos que antes eches un ojo a lo que te contamos a continuación.

Una de las grandes características de 1899 es su elenco de personajes. Cada uno de un sitio y con un idioma distinto. Y no, en la versión original de la serie no es solo en inglés, sino que cada persona habla en su idioma de origen. O incluso en varios idiomas. Esto supone que, la versión original no es (solo) en inglés. Y, por tanto, te estás perdiendo mucho si tienes seleccionado el idioma equivocado.

Para muchas personas, en las opciones sonido de Netflix, 1899 tiene como predeterminado el doblaje en inglés, que no es la versión original. Esto depende mucho del dispositivo o de las preferencias del usuario, pero si usas un dispositivo que por defecto selecciona un idioma, es bastante probable que estés viendo 1899 con un doblaje en inglés, que repetimos, no es la versión original.

Los idiomas juegan un papel clave en el argumento de 1899

Esto no debería ser un problema con la mayoría de los contenidos, pero sí lo es con 1899. Como te contábamos antes, el elenco es políglota. Tanto entre sí, como los propios personajes. De forma que aunque la mayoría de protagonistas hablan exclusivamente en inglés, otros hablan alemán, polaco, español o portugués... y otros alternan varios idiomas en la misma conversación. Hay partes que incluso hay tres y cuatro idiomas a la vez en un diálogo.

Y los multilenguajes están doblados en la versión, valga redundancia, doblada. Esto genera situaciones extrañísimas en las que los personajes que hablan en otros idiomas son doblados al inglés por diferentes actores, pero no los que hablan solo en inglés. Y cambia no solo el tono de la serie, también incluso la intensidad de según que situaciones. Es raro y se siente raro, sobre todo aquellas situaciones en las que el plot consiste en que hablan diferentes idiomas y los personajes no se entienden unos con otros (las barreras lingüísticas son claves en la serie)

Por tanto, nuestra recomendación es que si quieres ves la serie en inglés no selecciones la versión inglesa doblada, sino la original V.O. que es multilenguaje y es la única que te permitirá entender algunas de las situaciones claves de la serie, relacionadas con las barreras lingüísticas. Una serie que, ya de por sí, es bastante difícil de entender a simple vista.