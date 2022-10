Tesla dio a conocer sus resultados fiscales correspondientes al tercer trimestre fiscal de 2022. La compañía ha reportado unos ingresos totales de 21.500 millones de dólares. Esta cifra, sin embargo, se encuentra por debajo de las expectativas, las cuales se ubicaban en 21.900 millones de dólares.

Pese a lo anterior, los beneficios netos fueron de 3.290 millones de dólares, una cifra muy destacable. El margen operativo del tercer trimestre, por lo tanto, es de 17,2%. En este sentido, entonces, se mantiene como uno de los porcentajes más altos en la industria del automóvil. Las ganancias por valor de acción alcanzaron los $1,05 dólares, superando así la previsión del $1 que esperaban en Wall Street.

En relación al tema de los ingresos, Tesla menciona que son diversos factores los que provocaron no cumplir con las expectativas. Primeramente, aseguran que la producción en la planta de Shanghái estuvo "limitada" durante el mencionado trimestre. ¿La razón? China volvió a enfrentarse a una oleada de contagios de COVID-19, por lo que una gran cantidad de fábricas pausaron su operación para atender las medidas de confinamiento. Esta situación, desde luego, derivó en que no fabricaran el número de vehículos deseados.

Cabe señalar que este inconveniente también se presentó en el segundo trimestre, aunque en mayor medida. "Después de una desaceleración de la producción en el Q2, la tasa de producción del Q3 en Shanghái superó los récords trimestrales anteriores. Nuestra fábrica en Shanghái sigue siendo nuestro principal centro de exportación y suministro de vehículos a la mayoría de mercados fuera de Norteamérica", explican.

No obstante, lo anterior no significa que la producción haya sido mala. De hecho, en el tercer trimestre fabricaron un total de 365.923 unidades. Esta cifra representa un crecimiento interanual del 54%. Las entregas tampoco se quedaron atrás, pues lograron entregar 343.830 unidades a sus afortunados propietarios, es decir, un 42% más respecto al mismo periodo del año anterior.

Tesla aprovechó su informe financiero para reiterar que planea entregar las primeras unidades del Semi a principios del próximo diciembre. De hecho, mencionan que el camión se encuentra en una fase de "producción temprana". Salvo que se presente un obstáculo inesperado, los dirigidos por Elon Musk no tendrán problemas para cumplir los objetivos de su calendario.

Tesla Semi deliveries are scheduled to begin in December 2022 pic.twitter.com/vCgifQ0HED