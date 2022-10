Call of Duty: Modern Warfare 2 es uno de los lanzamientos más esperados del año. No solo porque se trata de la secuela directa del reboot original, también porque abre la puerta a la llegada de Warzone 2 y DMZ el próximo noviembre. El juego se lanza oficialmente mañana, día 28 de octubre, y aquellos que lo han comprado en físico se van a llevar una sorpresa.

Como viene siendo habitual, el Call of Duty: Modern Warfare 2, como el juego anterior, ocupa bastante en el disco duro de las consolas y del PC. Más de 100GB para la instalación base (si incluimos la campaña), y veremos cuanto crece con la llegada de Warzone. Esto no es nada raro. Lo raro es que el disco físico de Call of Duty: Modern Warfare 2 no incluye ninguno de esos datos.

Sí, mucho nos tememos que en cuanto introduzcas el disco de Modern Warfare 2 en tu consola, te va a tocar descargar el juego completo, porque el disco en su interior solo incluye la licencia del juego, que apenas ocupa unos 72MB. Es decir, que tendrás que descargar al completo el juego como si lo hubieras comprado en digital, con el añadido, además, de que para jugar tendrás que tener el disco siempre en la consola.

El disco de Call of Duty: Modern Warfare 2 está casi virgen

Así lo ha confirmado DoesItPlay1, que ya tiene acceso a una copia física de Modern Warfare 2, revelando que el disco del juego en PS5 apenas tiene datos por valor de poco más de 70MB. El resto de contenidos, así como los packs de multijugador y campaña, se descargan directamente en la consola. Ni siquiera hay una instalación larga desde el disco como en otros títulos, es todo descarga:

Así que, si tu intención es ponerte a jugar mañana nada más recibir tu copia, tenemos una mala noticia, que será tan mala o buena como la calidad de tu conexión. Por poner contexto, el juego completo, campaña y multijugador (y a la espera del parche día 1), ocupa en PS5 con el audio de un solo idioma descargado poco más de 150GB.