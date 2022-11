Lo que hace unas semanas parecía ser un rumor poco fiable, al final se hará realidad. Messi, Neymar y Pogba, todos ellos ampliamente famosos en el mundo del fútbol, harán su debut en Call of Duty como personajes jugables. En concreto, tendrán presencia en el multijugador de Modern Warfare 2 y en Warzone 2. El primero ya está disponible, mientras que el battle royale se hará esperar hasta el próximo 16 de noviembre.

Evidentemente, estamos ante una colaboración inédita para Call of Duty. Si bien sabemos que el videojuego es también popular entre muchísimos futbolistas, no se había dado la ocasión para que algunos de ellos se convirtieran en operadores. Sin embargo, con el Mundial de Catar llamando a la puerta, Activision dedicó esfuerzos para hacer posible la participación de las figuras mencionadas. De hecho, serán los primeros rostros famosos en Modern Warfare 2 y Warzone 2.

"Paul Pogba, Neymar y Messi se están preparando para un nuevo tipo de juego", menciona la cuenta oficial de Twitter de Call of Duty. El mensaje, además, es acompañado con una imagen que muestra el equipamiento de guerra de cada futbolista. Ojo, porque a Messi ha logrado introducir su marca personal, un evento que no es nada común en Call of Duty —ni en cualquier otro videojuego—. Puedes estar seguro que la tercia de futbolistas recibió una considerable cantidad de dinero para subirse a este tren, aunque no han trascendido las cifras.

En el pasado reciente, una filtración ya nos adelantó los aspectos de Pogba y Neymar en Modern Warfare 2 y Warzone 2. El que han logrado mantener en secreto es el de Messi, quizá el más esperado de todos por lo que representa el astro argentino a nivel mundial. Puedes ver las skins filtradas a continuación:

Ahora bien, lo más probable es que tengamos que abrir la cartera para tener estos aspectos de personaje. No sabemos si se comercializarán como un paquete individual en la tienda de Call of Duty, o si por el contrario se incluirán como parte de los contenidos exclusivos del Pase de Batalla. Recordemos que la temporada 1 de Modern Warfare 2 y Warzone 2 dará comienzo el 16 de noviembre, así que antes de esa fecha tendremos más información al respecto.

Un punto importante es que, en el caso de Neymar, no es ajeno a las colaboraciones con juegos de disparos. El brasileño fue durante un tiempo la imagen de PUBG, uno de los battle royale más populares del mercado. Eso sí, su rostro no se trasladó al terreno jugable, algo que sí sucederá con Call of Duty.

¿Habrá polémica por ver a los tres futbolistas repartiendo tiros en Warzone 2? No tengas ninguna duda. Solemos asociarlos con los títulos de deportivos, así que una sorpresiva aparición en un género completamente diferente, dirigido al público adulto, no será bien visto por más de alguna persona.