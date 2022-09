Una de las principales novedades de los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max es la nueva pantalla siempre activa, que permite ver información relevante, como la hora o los widgets de la pantalla de bloqueo, en cualquier momento y sin necesidad de activar el terminal. Esta característica, eso sí, y pese a que funciona gracias a la tecnología LTPO del panel de ambos modelos, que ajusta la tasa de refresco a 1Hz, puede afectar ligeramente a la duración de la batería. Afortunadamente, Apple la desactiva automáticamente en diferentes ocasiones, como, por ejemplo, y según detalla el youtuber alemán Felixba, si dejamos el iPhone en una habitación y salimos de ella con un Apple Watch enlazado a ese modelo.

Es, sin duda, una característica muy interesante, y puede resultar extremadamente útil para ahorrar batería, pues no es necesario tener la pantalla siempre activa en funcionamiento cuando no tenemos el iPhone a la vista. Aparentemente, el Apple Watch, mediante sus sensores de proximidad, es capaz de detectar cuándo el usuario se está alejando de su iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max. A una distancia determinada, envía una acción al iPhone que permite desactivar por completo la pantalla. Se desconoce, eso sí, si esta función es compatible con todos los modelos de Apple Watch, pues Apple no ha ofrecido detalles sobre esta función.

Además de la posibilidad de apagar la pantalla siempre activa con el Apple Watch, Apple también la desactiva cuando el iPhone 14 Pro o iPhone 14 Pro Max se coloca boca abajo en una superficie plana, así como cuando está en el bolsillo o bolso del usuario.

Así funciona la pantalla siempre activa de los iPhone 14 Pro

Las funciones para apagar la pantalla de bloqueo, además, se complementan con la tecnología que incluye el panel de los propios iPhone 14 Pro y Pro Max. Ambos modelos, en concreto, cuentan con una pantalla OLED que dispone de una frecuencia de actualización variable.

Esta permite ajustar la tasa de refresco entre 1 Hz y 120 Hz de forma automática. Si, por ejemplo, la pantalla detecta movimiento, aplicará los 120 Hz. En cambio, si el usuario no hace scroll o el panel no está reproduciendo contenido, minimiza la frecuencia a 1 Hz.

Cuando la pantalla Always-on de los iPhone 14 Pro está en funcionamiento, el panel aplica los 1 Hz para ahorrar batería, pues la información que muestra esta característica no requiere de ningún tipo de animación o movimiento. En caso de que el usuario interactúe con el panel, la frecuencia puede aumentar ligeramente o, incluso, llegar a los 120 Hz.