El bofetón de Will Smith a Chris Rock en los premios Oscar sigue retumbando en Hollywood, y tiene a Apple en una encrucijada. The New York Times reporta que los de Cupertino aún no saben qué hacer con Emancipation, un drama basado en la Guerra Civil estadounidense, protagonizado y coproducido por el propio Smith, para Apple TV+.

El informe señala que la empresa californiana todavía no ha podido dilucidar qué determinación tomar con respecto al filme, cuyo rodaje finalizó un mes antes del escándalo en el escenario del Dolby Theatre en marzo pasado.

Por un lado, se rumorea que la película tiene gran potencial para competir en los premios Oscar. Por el otro, se teme una reacción negativa a la presencia de Will Smith por parte del público, la prensa y, principalmente, la Academia. Incluso se menciona que existen dudas sobre cómo abordar una campaña publicitaria para promocionar su hipotético lanzamiento.

El caso de Emancipation es de los más complejos para Apple desde su desembarco a la producción y distribución de series y películas. Al parecer, los de la manzana tienen entre manos un material capaz de robarse buena parte de las miradas en la próxima temporada de premios. Pero temen ser noticia por los motivos equivocados.

El reporte de NYT cita a Stephen Gilula, el exdirector ejecutivo de Fox Searchlight, quien ha manifestado su opinión sobre el tema. "Independientemente de la calidad de la película, toda la prensa, los críticos, los escritores y los pronosticadores de premios la verán y hablarán sobre la bofetada. Existe un riesgo muy alto de que la película no sea juzgada por su mérito puro. Lo que la pone en un contexto muy insostenible", aseguró.

Si los de Cupertino pretenden sacar provecho del largometraje dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por Will Smith, de cara a posibles nominaciones al Oscar, tendrán que lanzarlo en Apple TV+ antes de fin de año. La otra postura sería esperar hasta 2023 para su lanzamiento, algo que Variety ya había mencionado como posibilidad muy firme en mayo pasado.

Apple, ante un dilema por el nuevo film de Will Smith

Uno de los puntos más fuertes del dilema que afrontaría Apple estaría en la calidad de Emancipation. Según The New York Times, a comienzos de este año la compañía organizó una proyección de prueba en Chicago que cosechó críticas extremadamente positivas, tanto de la película en sí misma como de la actuación de Will Smith. También menciona que, después del bofetón a Chris Rock, una encuesta entre los asistentes no cambió su punto de vista sobre el trabajo del artista.

Si bien la Academia ha prohibido que Will Smith participe de la gala de los premios Oscar por los próximos 10 años, aún se lo puede nominar a los galardones correspondientes a su labor. No obstante, si el potencial éxito de Emancipation en Apple TV+ se tradujera a una nueva nominación al Oscar a mejor actor, las repercusiones en torno a su ausencia podrían generar publicidad no deseada. Ni que hablar si, más allá de los conflictos, se lo declarara ganador y no estuviera presente en la ceremonia.

Si Apple desiste de estrenar la película este año y la retrasa hasta 2023, no sería la primera vez que tome una decisión así. Ya lo hizo en 2019, cuando demoró el lanzamiento de The Banker por acusaciones de acoso sexual contra el hijo de uno de sus productores.

Lo que todavía se desconoce es si existen posibilidades reales de que la nueva película de Will Smith nunca vea la luz del día. Después de todo, no olvidemos que tras el episodio con Chris Rock, se cancelaron o suspendieron varios proyectos del actor. Situación que no ha mejorado ni con su más reciente pedido de disculpas.