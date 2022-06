Corría el año 2016 cuando Antonio Rodríguez Estrada daba sus primeros pasos en el mundo de la divulgación. Para ello, creó sinAzucar.org: un proyecto artístico que pretendía mostrar al mundo el contenido de azúcar oculto que tienen algunos productos del supermercado. Además de los productos que todos esperaríamos como bollería, cereales de desayuno o helados, también nos encontramos con alguna que otra sorpresa comestible. Por ejemplo, procesados tan inquietantes como el sushi, los embutidos, el tomate frito, la cerveza, o la ensaladilla de cangrejo. Sí, también contienen azúcar añadido para nuestra sorpresa.

Cámara en mano, Antonio Rodríguez comenzó a analizar la composición nutricional de dichos alimentos. Realmente no descubría nada nuevo que el fabricante no enseñara en el etiquetado del producto, ya que por legislación es obligatorio mostrar el contenido de azúcares totales. Sin embargo, sus recreaciones azucaradas mediante terrones causaron estupor en redes sociales. Los usuarios se llevaban las manos a la cabeza al conocer, de forma muy impactante, las ingentes cantidades de azúcar que nos metemos entre pecho y espalda sin apenas darnos cuenta.

De hecho, estas dosis de endulzada realidad siempre han generado reacciones bastante curiosas entre la muchedumbre. Algunos usuarios comenzaron a sentirse molestos —e incluso insultados— al observar las imágenes de sinAzucar.org. Increpado como un talibán anti-azúcar, sinAzucar.org ha recibido ingentes oleadas de hate en Twitter a lo largo de su carrera. Efectivamente, solo por mostrar algo que ya dice la etiqueta: únicamente por informar. Sin embargo, a Antonio Rodríguez nunca ha parecido importarle este ligero inconveniente. A decir verdad, se lo pasa en grande respondiendo a aquellos usuarios que se pasan de la raya.

A eso nos referíamos, llevamos 14 meses buscándotelos, pero no los encontramos.

Probaremos con el microscopio electrónico. — sinAzucar.org (@SinAzucarOrg) February 1, 2018

La vida es más dulce sin azúcar

Tras más de 6 años de incansable trabajo divulgativo en redes sociales, sinAzucar.org nos sorprende con su nuevo libro “La vida es más dulce sin azúcar”, de Plataforma Editorial. En un tono cotidiano y cercano —también aderezado con alguna que otra anécdota personal— Antonio Rodríguez Estrada nos acompaña en un viaje para reducir el azúcar que consumimos a diario a través de las últimas evidencias científicas. El propio autor nos cuenta que el nacimiento de esta obra se debe a la necesidad de responder las dudas que el azúcar suscita entre la población.

“Las imágenes de sinAzucar.org son muy potentes y sirven para comunicar el contenido de azúcar. Sin embargo, cuesta un poco llegar al trasfondo de por qué el azúcar es perjudicial para la salud y cuál es su relación con el desarrollo de determinadas enfermedades. También cuáles son los diferentes tipos de azúcares que existen, como por ejemplo el azúcar libre. De esta forma, el libro aporta información de interés para el usuario y resuelve las dudas frecuentes que los seguidores me transmiten vía redes sociales”.

Antonio Rodríguez nos recuerda que los azúcares libres se definen según la OMS como aquellos extraídos de la matriz del alimento que los contenía originalmente, volviéndose problemáticos para la salud cuando se liberan. Algunos alimentos que contienen azúcar libre son la miel y los zumos o jugos de frutas. Esto queda muy bien ilustrado con la metáfora del monstruo y la jaula creada por el mismo sinAzucar.org:

— ¿Qué es el azúcar libre? Explícamelo como si tuviese 3 años.

— Un monstruo en una jaula no es peligroso. Cuando le dejas libre puede hacerte daño. Debes evitar a los monstruos libres y no preocuparte de los que están enjaulados.

— Lo pillo. El azúcar es el monstruo. ¿Y qué es la jaula?

— Lo que rodea al azúcar, por ejemplo, la fibra de la fruta. Hace que se digiera más lentamente y no te haga daño.

— Por eso es mejor tomar la fruta entera que en zumo ¿no?

— Claro. Al exprimir la fruta, rompes los barrotes y liberas al monstruo de la jaula.

¿Los productos “Real Food” son más saludables?

SinAzucar.org ha sido muy crítico en los últimos tiempos con el movimiento Realfooding impulsado por el archiconocido nutricionista Carlos Ríos. El motivo ha sido el lanzamiento al mercado de ciertos procesados con la marca Realfooding que parecen esconder alguna que otra trampa en su etiquetado.

Últimamente estás dándole bastante caña al Realfooding mostrando que muchos de sus productos esconden azúcar oculto. ¿Qué opinión tienes de estos productos? ¿Crees que son alternativas más saludables?

Si el propio Carlos Ríos de 2018 diese un salto en el tiempo a 2022 y viese sus productos, se haría boicot a sí mismo. Son productos ultraprocesados que, con todos los criterios que él promulga en sus redes sociales, no hubieran pasado por ninguno de sus filtros. Él mismo ha declarado en prensa que no existe ninguna dieta saludable, y que la industria alimentaria te intentará convencer de lo contrario con sus productos. En este caso, Carlos Ríos ha sacado a la venta helados, galletas y magdalenas que son claramente ultraprocesados con todos los criterios de la clasificación NOVA.

Asimismo, Antonio Rodríguez hace hincapié en que la pasta de dátil contiene azúcares libres. Precisamente, sobre los purés de frutas existe cierta controversia en este aspecto. La OMS no los incluye como fuentes de azúcares libres. Por el contrario, otras entidades como el Scientific Advisory Committee on Nutrition de UK sí lo hacen. De esta forma, añadir puré de dátil no parece tan buena idea como podríamos pensar. Desde luego, no convierte un postre en la cuna de lo saludable: “Con la pasta de dátil sucede lo mismo que con el zumo de naranja. Un dátil en sí mismo es saludable, pero en el momento en el que lo haces puré rompes la estructura del alimento y lo conviertes en azúcar libre”.

¿Y qué pasa con las bebidas vegetales Realfooding, cómo por ejemplo la bebida de avena? ¿Cuál es el problema que plantean estos productos en relación al azúcar?

La bebida de avena Realfooding contiene azúcar libre porque utiliza un truco habitual de la industria. Consiste en hidrolizar el almidón de la avena para convertirlo en moléculas más pequeñas de azúcares simples. Con eso consigues que sepa dulce, pero estás metiendo azúcar donde no lo había. Carlos Ríos tenía la oportunidad de haber sacado una bebida de avena sin hidrolizar, como otras marcas hacen, pero no lo ha hecho. No sé si buscaba la salud o las ventas. Entiendo que buscaba las ventas.

Entonces, ¿estos productos se pueden consumir de forma frecuente o más bien excepcional?

Es preferible consumirlos de forma excepcional, al igual que el resto de ultraprocesados. Yo mismo, por ejemplo, en verano tomo un helado el fin de semana. Y prefiero tomar un helado convencional antes que un helado endulzado con pasta de dátil porque es insulso. Un helado a la semana no te va a perjudicar. Lo mismo si te tomas unas galletas “de vez en mucho”. No será problemático, puedes tomar las que más te gusten. El problema de los productos Realfooding es considerarlos más sanos de lo que son. Su etiqueta puede transmitir que son productos más saludables que la competencia, y eso hace que los consumas de forma más frecuente. Habrá gente que pase de desayunar una tostada con aceite de oliva virgen extra a desayunar las magdalenas de Carlos Ríos.

Abogados y denuncias: el día a día de sinAzucar.org

Como podemos apreciar, el camino de sinAzucar.org no ha estado precisamente lleno de rosas. En sus inicios, recibió un burofax de la empresa Zumosol solicitando la retirada de una de sus fotos. La empresa se sintió ofendida por una imagen que mostraba el azúcar libre que contenía su producto. Una información que el etiquetado del producto recoge ya de serie, recordemos una vez más.

“Se montó una buena. Me llamaron desde distintos departamentos de la empresa, y con todos y cada uno de ellos tuve que explicar que mi foto estaba bien. Le tenía que explicar lo que era el azúcar libre a los abogados. Una auténtica odisea. Sin embargo, creo que convencí a más de uno que incluso llegó a dejar el azúcar”, afirma Antonio. “Finalmente la cosa no fue a más porque en el fondo yo tenía razón. La foto sigue publicada y de momento no he entrado a la cárcel ni me han puesto alguna multa”.

La inocentada que se fue de las manos

Estos rifirrafes con la industria no han sido algo esporádico. SinAzucar.org se ha visto enfrentado al abismo legislativo en más de una ocasión. Antonio Rodríguez nos cuenta, en confianza, otro caso inédito que hasta ahora no se había atrevido a contar. Efectivamente, estamos ante una exclusiva al más puro estilo Josep Pedrerol:

“Esto no se puede contar, porque me comprometí por escrito a no hacerlo. Pero me lo voy a saltar, fíjate tú. Hace 3 años publiqué una inocentada en redes sociales con una tableta de turrón con la marca sinAzucar.org”, asevera Antonio. “Dije que iba a sacar mi propia marca de productos empezando con un turrón de dátiles y aguacate. Creo que aquí se inspiró Carlos Ríos para sacar sus propios productos”, comenta jocosamente Antonio.

“Al año siguiente recibí un burofax de la empresa que imitaba en dicha broma, y ellos se lo tomaron muy mal. Dijeron que estaba plagiando su producto. Pensaban que ese producto había salido realmente al mercado. Estos abogados eran de Reino Unido y no entendían muy bien qué era esto de las inocentadas. Así que me exigieron que les dijera el número de tabletas exactas que había fabricado y vendido para pagar un cánon por uso indebido de su imagen. Me costó mucho explicarles que todo era una broma”, prosigue Antonio. “Estos eran más duros que los abogados de los zumos. La única forma que encontré para que no me denunciaran fue firmar un acuerdo donde me comprometí a retirar la foto y no hablar más del tema. Como vean esta declaración me puedo meter en problemas. Crucemos los dedos”.

Dónde compra sinAzucar.org los terrones de azúcar

Para despedir esta amena charla con Antonio Rodríguez quise preguntarle por algunos de sus secretos más ocultos. Mucho más que el azúcar contenido en los ultraprocesados que retrata para la posteridad. Sus intimidades más azucaradas.

¿Dónde compras los terrones de azúcar? ¿Ninguna empresa te ha ofrecido un patrocinio por ello? Sería épico, ¿no crees?

Solo he comprado una caja de terrones desde que existe sinAzucar.org. Los reutilizo. La vida está muy cara, no puedo tirar terrones cada vez que hago una foto. Es curioso porque los terrones están pegados entre sí. Así que tengo lotes de un terrón, dos terrones y tres terrones, todos pegados entre sí. De esta forma, cuando tengo que poner siete terrones no tengo que hacer el ejercicio de apilarlos desde cero. Antes lo hacía en cada foto, pero era un rollo porque se caían cada dos por tres. Se manchaba todo de azúcar. Respecto al patrocinio, no, no me lo han ofrecido. Solamente he hecho un patrocinio con sinAzucar.org y me arrepiento por ello. Todo lo cuento en el libro.

Cuando el cálculo de los terrones de azúcar sale algo así como 10,75, ¿cómo narices haces para cortarlos? ¿Qué tipo de arma legendaria usas para que no se rompan? No duermo por las noches, necesito saberlo.

— Joder, pues un cutter. Tampoco hay mucho misterio. Un cutter y mucha paciencia. Luego es importante usar una lima para que el resultado sea impecable. Limo el terrón de azúcar para conseguir los trocitos más pequeños. Aunque confieso que, cuando veo que se me complica mucho, edito las fotos digitalmente. Es decir, si a veces los terrones son muy altos los monto en formato digital con Photoshop. Una de las fotos que más me costó hacer fue la de Nocilla, en la que literalmente tienes que cortar el tarro. En este caso no es digital, sino que tienes que hacer las capas de leche, cacao, avellanas, azúcar y aceite manualmente. ¿Cómo hago para que no se caiga? Pues con mucha paciencia y cambiando la orientación del bote. Son fotos que a lo mejor tardo 8 horas en hacer.