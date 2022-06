Con sus más y sus menos, el movimiento Real Food se gestó como algo positivo. Al fin y al cabo, parecía que su objetivo principal era enseñar a sus seguidores a alimentarse de una forma saludable. No obstante, también tenía una cara algo más oscura a causa de un intenso empecinamiento en desprestigiar a la industria alimentaria. Por eso, es cuando menos paradójico que haya evolucionado hasta fusionarse con ella y lanzar sus propios productos. El último es el yogur Realfooding presentado en colaboración con Danone. Se trata de un yogur natural líquido, que realmente cumple lo que promete. Sí, es cierto que es saludable y alejado de la definición de ultraprocesado. El problema es que ese producto ya existía-y existe- previamente en la odiada industria alimentaria. Además, se puede encontrar mucho más barato.

Como viene siendo habitual cada vez que se presenta un nuevo producto Realfooding, las redes sociales llevan 24 horas ardiendo. Con productos anteriores, como el helado o la crema de chocolate, el enfado surgió del hecho de que se estuviese presentando un ultraprocesado como algo que no lo es. En esta ocasión es un producto saludable, pero no deja de ser un yogur con apellidos.

Por ese motivo, muchos expertos en nutrición y tecnología de los alimentos se han lanzado a publicar su opinión en redes sociales, comparando precios y mostrando etiquetas. Con ello muestran un problema que debería ser conocido por todos los consumidores. Porque con toda la información en la mano no hay nada de malo en elegir este yogur por encima de otros. Pero solo por el placer de gastar en la marca. En la alimentación, como siempre, la información es poder.

¿Qué debe llevar un buen yogur?

A la hora de elegir un buen yogur, debemos mirar la etiqueta y asegurarnos de que lleve principalmente dos ingredientes: leche y fermentos lácticos. A veces la leche puede ir en forma de nata o con una pequeña proporción de leche en polvo. No es un problema.

Da igual si se trata de yogur convencional o líquido, los ingredientes serán los mismos. Lo que no da igual es el sabor. Es preferible que sea yogur natural, sin edulcorar. Los sabores sí que incluyen ingredientes menos sanos. Y si queremos un yogur de fresa siempre podemos añadirle fresas en casa. O comernos el de fresa del supermercado, por supuesto, pero teniendo en cuenta que es menos saludable que uno natural.

Un yogur debe tener principalmente leche y fermentos lácticos

Otro dato que a veces lleva a confusiones es el hecho de que el yogur sea desnatado o entero. Los desnatados se suelen publicitar como las opciones más sanas, pero en realidad no es del todo cierto. Las últimas investigaciones científicas apuntan a que la grasa de la leche no es problemática para la población general. Es más, puede ser aconsejable, puesto que las vitaminas de la leche son liposolubles y, como tales, se encuentran disueltas en la grasa. Si la retiramos nos llevamos también parte de esas vitaminas. Esto es aplicable a la leche sola y, por supuesto, a los productos que se preparan con ella, yogures incluidos.

Teniendo todo esto claro, ¿es el yogur Realfooding mejor que otros del mercado mucho más baratos? La respuesta es un tajante no. No tiene absolutamente nada en especial, por lo que con su elevado precio no estamos pagando por la salud. Estamos pagando por la marca.

Realfooding lo ha vuelto a hacer

La industria alimentaria, como todas, quiere captar el mayor número posible de público para ganar dinero. Lo raro sería que no lo intentara. Es por eso que hay todo tipo de triquiñuelas dirigidas a hacer malabarismos con el etiquetado y lanzar reclamos que oculten sus mayores debilidades. Por eso es tan importante saber leer etiquetas y tener información sobre alimentación.

El salmorejo y el humus son otros ejemplos de alimentos Realfooding que tienen opciones igual de sanas, mucho más baratas

Sin embargo, la industria alimentaria también nos hace la vida cada vez más fácil, lanzando al mercado productos saludables, similares a los que podríamos cocinar en casa. Es el caso de los gazpachos y salmorejos. Actualmente disponemos de una gran cantidad de marcas en las que se usan ingredientes muy saludables. Prácticamente los mismos que usaríamos en casa. Entre ellas se encuentra también Realfooding. Su salmorejo fue de los primeros productos que lanzó al mercado. ¿Es más saludable que cualquiera de los que había antes en el mercado? No, pero sí más caro que muchos. Cabe destacar que hay otras marcas que tienen un precio elevado, pero en su caso los compradores tienen claro que lo que pagan es la marca.

También se hizo algo similar con el humus. Es un producto muy de moda, cuya elaboración no implica cortar tantas verduras como con el salmorejo, pero también puede dar pereza. Por eso, recurrimos a los que ya vienen envasados. Los hay más o menos saludables, pero sí que es cierto que hay opciones muy buenas. Una es la de Realfooding, sí, pero hay muchas más.



El caso del yogur ha sido quizás mucho más estrepitoso, porque los salmorejos y humus son productos que no llevan demasiado tiempo en el mercado. En cambio, llevamos toda la vida, generación tras generación, alimentándonos de yogur realfooding sin necesidad de un logo verde en su etiqueta. Está genial poner en marcha una nueva marca, pero es mucho mejor si se usan los reclamos adecuados. En esta ocasión, vistas las opiniones de los expertos, parece ser que no están siendo los mejores.