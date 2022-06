Tras revelar el chip M2 durante la keynote de la WWDC 2022, el sucesor al exitosísimo chip M1 de Apple para los Macs —y más de un iPad—, Apple nos sorprendió con el anuncio de que el MacBook Pro de 13" también lo incorporará.

Digo que nos sorprendió porque, minutos antes, la compañía anunciaba el rediseño del MacBook Air, aprovechando el cambio al M2. No es el caso de este MacBook Pro de 13", que en su interior cambia, pero en su exterior es exactamente igual a su predecesor. Misma pantalla, misma carcasa, mismo teclado, con TouchBar, mismo número de puertos, mismo peso. Todo es exactamente igual.

De hecho, absolutamente todo lo que he escrito acerca del MacBook Pro 13" con procesador M1 —en relación al exterior, peso, autonomía, pantalla, tiempos de carga y sensación con el teclado, se mantiene con este equipo que estoy probando. No hay una sola diferencia.

Apple ha conseguido ponerle un procesador más rápido al MacBook Pro 13" pero mantener las 20 horas de batería del portátil. Un logro que demuestra la misión general del equipo de hardware de la compañía que pone el desempeño por watt por encima de todo.

La novedad del MacBook Pro 13" está en su interior, en el M2 y todas las nuevas ventajas que trae la nueva generación del chip diseñado por Apple. Mayor desempeño, más núcleos gráficos y soporte de más memoria RAM. Y ahí es donde centraré este análisis.

Algunos de los resultados en desempeño que mostraré en este análisis pueden ser utilizados como un adelanto a lo que podemos esperar del MacBook Air M2, con un pero importante. El MacBook Pro tiene un sistema de control térmico activo. Un ventilador, vamos. El MacBook Air no, por lo que, en ciertas tareas el Pro será mejor que el Air.

M2: la evolución de la revolución

El nuevo chip M2 de Apple que incorpora el MacBook Pro de 13 pulgadas y el MacBook Air rediseñado.

Lo que Apple consiguió con el M1 fue difícil de conmensurar cuando se anunció, pero dos años más tarde empieza a quedar clarísimo. Las cifras —que parecían imposibles— no lo son y el desempeño por vatio conseguido con el chip y sus variantes (Pro, Max, Ultra) sigue demostrando el gran logro de ingeniería que representan.

La aproximación de Apple con la serie M de sus chips es de mobile first. Inspirados en todo lo que consiguieron en términos de desempeño por vatio con en el iPhone, la idea es que sean extremadamente eficientes, utilizando la menor cantidad de energía posible por cada tarea, pero extremadamente rápidos cuando hace falta.

Es por eso que tanto el chip M1 como el M2 tienen tanto núcleos de CPU eficientes como de alto desempeño, cambiando entre uno y otro dependiendo del uso. Además de procesos mononúcleo o multinúcleo, por supuesto.

Centrándonos en el M2, son cuatro núcleos de eficiencia energética conocidos como Blizzard y cuatro núcleos de gran potencia conocidos como Avalanche. Además incorpora hasta 10 núcleos de GPU, dos más que antes. También contiene 20 mil millones de transistores, 25% más que ants.

El M2 soporta hasta 24 GB de RAM, 8 GB más que antes, con un incremento en el ancho de banda de la memoria de hasta 100 GB/s. Todo esto montado en un diseño de SiP (system-on-a-packege) que vimos por primera vez en el Apple Watch.

Mientras que un SoC (System on a Chip) encapsula uno o varios CPUs, GPUs, microcontroladores y otros componentes, los SiP incorporan absolutamente todo lo necesario para que el dispositivo funcione en un solo elemento. CPU, GPU, RAM, motor neuronal, motor multimedia, etc. Además la memoria es compartida, permitiendo que los núcleos gráficos accedan a la totalidad de la RAM, si hace falta.

Chip Apple M1 Apple M2 Núcleos de CPU máximos 8 10 Núcleos de GPU máximos 8 10 Núcleos motor neuronal 16 16 Memoria RAM máxima 16 GB 24 GB Transistores 16.000 millones 20.000 millones Ancho de banda de memoria 50 GB/s 100 GB/s Tecnología de construcción 5 nm 5 nm (2ª generación)

El M2 es capaz de ofrecer un 18% mejor desempeño en multitarea y un 35% mejor velocidad gráfica si lo comparamos con un chip M1. Además, las tareas que utilizan el motor neuronal puede procesar 15.800 millones de operaciones por segundo, 40% más que el M1.

Todo esto significa que en el uso diario, aplicaciones como Safari, Mail, Apple Music, Calendario, Notas, ofimática como Word, Excel o PowerPoint y software de mensajería como Messages, WhatsApp o Slack se comportan tan rápido como en el MacBook Pro 13" con chip M1. Abren inmediatamente, como si ya estuviesen previamente cargadas en memoria. No hay sorpresas, imaginábamos que esto sería pan comido para un M2.

Pero, al utilizar apps profesionales como Final Cut Pro X, Premiere Pro, After Effects, Photoshop o Logic Pro, es cuando notas la potencia cruda y francamente salvaje del M2. Y lo hace sin despeinarse. No hay ruido de ventilador, no parece que el portátil va a despegar con una turbina escondida en la zona posterior del equipo. Trabajar utilizando la batería no hace que esta se descargue en 10 minutos y el rendimiento no desaparece para intentar salvar la autonomía.

Las pruebas sintéticas corroboran mis impresiones. En Geekbench el resultado mononúcleo es de 1880 y multinúcleo es de 8685. Por encima de los iMac, Mac mini, MacBook Pro y MacBook Air con chip M1. Pero incluso más potente (en mononúcleo) que un Mac Pro de 2019, que tiene un precio de al menos 6.000 dólares o 6.500 euros. En multinúcleo se le acerca, a un precio casi 5 veces menor. A un iMac Pro —que también tenía un precio de unos 5.000 dólares/euros— lo supera con creces.

Estamos hablando de que el portátil profesional más económico de Apple ya es más rápido que lo que durante años hemos considerado algunas de las máquinas profesionales más potentes e importantes del mercado. Todo esto gracias al chip M2.

También hice pruebas con PugetBench, que intenta reflejar el desempeño real de usos reales en aplicaciones de edición de vídeo como es Premiere Pro. A mi me toca de cerca, puesto que es el programa de elección para editar mis vídeos. El resultado con el MacBook Pro 13" con chip M2 es de 616. Según el explorador de Puget, los resultados de equipos con M1 Pro rondan entre puntajes de 609 y 815, por lo que podemos esperar un desempeño similar, tal vez ligeramente inferior, a dicho chip. Bastante sorprendente.

Mencionaba antes que Premiere Pro me toca de cerca puesto que es la app con la que edito mis vídeos, por lo que puedo entender desde un punto de vista de primera persona, cómo se comporta en diferentes sistemas. Yo edito en un MacBook Pro 14" con M1 Max. Conozco las limitantes de ambos sistemas en cuanto a velocidad de edición real. Mi conclusión es que trabajar con un M2 es similar a un M1 Pro. De hecho el MacBook Pro 14" que reseñé aquí en Hipertextual tenía ese chip. El resultado de PugetBench ratifica esa sensación.

La intersección de lo nuevo y lo viejo

Me genera curiosidad la decisión de Apple de no renovar el exterior del MacBook Pro 13”. Pone al equipo en una situación extraña. El resto de la línea de portátiles de la compañía ha dejado atrás el Touch Bar, han reincorporado el MagSafe pero aquí no.

De hecho, en cuanto a puertos, el nuevo MacBook Air M2 es superior al MacBook Pro 13”, que al tener conector MagSafe, libera los dos puertos USB-C para otras cosas. No es el caso de esta máquina y no lo termino de entender.

Lo mismo con el Touch Bar, ¿para qué mantenerlo, si al quitarlo seguramente se ahorran costos a largo plazo? Supongo que no querían hacer cambios significativos en una línea de producción que cada vez tiene más problemas debido a la escasez general de componentes que centenas de industrias están sufriendo. La eficiencia dicta que se mantiene casi todo sin cambios salvo su interior. Y tal vez Apple considera que es más complejo retirar ese componente y dejarlo más adelante para un rediseño más significativo.

También supongo que refleja una decisión de consumidor generalizada. Es decir, el futuro comprador que estaba pensando en un MacBook Pro 13”, igual lo va a comprar, el precio (casi) no ha cambiado y obtiene un equipo más potente.

Desde un punto de vista lógico entiendo perfectamente la decisión. Desde un punto de vista emocional y de deseo de innovación, no termino de compartirla.

Por lo tanto, si quieres un nuevo diseño y algunas mejoras importantes pero no determinantes, como el puerto MagSafe, la eliminación del TouchBar, y una pantalla con menos bordes, tal vez es mejor esperar al MacBook Air M2. Teniendo claro que ese portátil no tiene ventilador y por lo tanto en algunos casos, será un poco más lento.

El MacBook Pro 13” con chip M2 es el inicio de todo lo que está por llegar

Aún con mis reservas sobre la falta de innovación en el exterior del MacBook Pro 13” M2, que quede claro: es una gran máquina. Todo lo bueno del modelo con M1 está ahí, con el agregado de que ahora es más potente, sin sacrificar un minuto de esas 20 horas de batería que tiene el portátil, que nos maravilló y nos sigue sorprendiendo. Mi recomendación es: cualquier persona que tenía planeado comprarlo, continue adelante con la adquisición.

Este equipo es el inicio de muchas de las cosas que veremos en los próximos dos años en relación al Mac. Veremos más productos con el nuevo chip, pero también veremos variables más potentes, como posibles M2 Pro, M2 Max o M2 Ultra.

Exactamente de la misma forma que sucedió en 2020, cuando Apple lanzó el MacBook Pro 13” con procesador M1, sin cambiar prácticamente ningún detalle exterior con relación al mismo equipo con procesador Intel. Por fuera todo era igual, pero por dentro todo cambió, y fue el punto de partida de muchas de las cosas nuevas que vimos durante estos últimos dos años.