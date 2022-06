Brad Pitt estaría considerando el fin de su carrera de más de 30 años como actor para dar paso a una nueva etapa. En una entrevista con GQ, Pitt reveló que se encuentra en la última fase y que el retiro podría ocurrir este año. El actor de películas como Bastardos sin Gloria, Érase una vez en Hollywood y 12 Monos, dijo que está pensando cuidadosamente lo que está por venir.

“Me considero en mi última fase [como actor]. Este último semestre o trimestre. ¿Cómo va a ser esta parte? ¿Y cómo quiero diseñarla?", mencionó. Brad Pitt se encuentra en una etapa de reflexión en la que analiza su siguiente paso, aunque no parece que vaya a olvidarse por completo de Hollywood.

El actor de 58 años se ha mantenido activo en los últimos años con películas como Ad Astra, Bullet Train y Babylon, un drama dirigido por Damien Chazelle con Margot Robbie que se estrenará a finales de 2022. Brad Pitt también tiene una carrera sólida como productor gracias a Plan B Entertainment, la compañía que fundó en 2011 con Jennifer Aniston cuando todavía eran pareja.

Plan B está lleno de éxitos como The Departed, Kick-Ass, The Tree of Life o Moneyball. En la última década obtuvo el Óscar a Mejor Película gracias a 12 Years a Slave y Moonlight, así como el premio David O. Selznick de la Asociación de Productores de América como reconocimiento a su trayectoria

La productora de Pitt está involucrada en proyectos importantes a futuro, como la secuela de Beetlejuice y películas de Bong Joon-ho (Parasite), Joseph Kosinski (Top Gun Maverick) y Jon Watts (Spider-Man).

Brad Pitt no tiene intenciones de detenerse

El posible retiro de Brad Pitt sería muy distinto al de Jim Carrey o Bruce Willis. El intérprete de La Máscara busca tranquilidad lejos de los reflectores, mientras que Willis está imposibilitado para actuar debido a una enfermedad cognitiva. Pitt adoptaría un rol distinto, similar al que han dado otros actores como George Clooney o Clint Eastwood, donde daría mayor peso a la producción de otros proyectos.

Algo importante que menciona Brad Pitt en la entrevista es la planeación para los últimos tres o seis meses de su carrera. El actor consideraría ser más selectivo, al igual que Jim Carrey, con algún proyecto con el que pueda cerrar un importante ciclo de más de treinta años.

Las reacciones a esta entrevista no se han hecho esperar y el gran Quentin Tarantino expresó su pesar. "Es una de las últimas estrellas de cine que quedan en la pantalla grande.", dijo. "Es una raza diferente de hombre. Y, francamente, no creo que puedas describir exactamente qué es eso porque es como describir el brillo de las estrellas.", mencionó Tarantino.

Si algo queda claro es que Brad Pitt no tiene intenciones de detenerse. El actor mencionó que es una de esas criaturas que habla a través del arte. "Siempre quiero hacer algo. Si no estoy haciéndolo, estoy muriendo de alguna manera.", declaró.

La próxima película de Brad Pitt es Bullet Train, una producción hilarante llena de acción que se estrenará el 15 de julio de 2022.